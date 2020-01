Patrioto prekės ženklas

Slinko pirmieji Didžiojo karo (1914–1918) mėnesiai. 1914 m. rugsėjo 5 d. Didžiosios Britanijos spaudoje pasirodė naujas leidinio "London Opinion" numeris, ant kurio viršelio buvo pavaizduotas autoritetingai atrodantis, uniformuotas vyras. Rūstus jo žvilgsnis ir grėsmingas rodomasis pirštas fatališkai skrodė skaitytoją, o užrašas po portretu skelbė: "Tavo šaliai reikia tavęs" (Your Country Needs You).