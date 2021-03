Pieštuko ir trintuko meilė

Pandeminiai metai jiems buvo dramatiški – atšaukti ir atidėliojami spektakliai katastrofiškai sumažino pajamas. Visgi skaudžiau už biudžeto skyles žiojėja tyla spengiančios žiūrovų salės ir žeidžia į niekur nuaidintys pagalbos šauksmai. Mat ekonominio gelbėjimo plane teatrai, kaip ir kitos kultūros įstaigos, atsidūrė antrarūšės veiklos eilutėje.

Priverstinis teatrų perkraustymas į virtualybę privertė juos ieškoti vegetacijos galimybių. Tačiau "Zoom" teatras yra tokia pati grimasa, kaip ir skaudančio danties gydymas nuotoliniu būdu. Juk net pats pirmasis teatro ritualas – prašymas žiūrovų išjungti mobiliuosius telefonus – signalizuoja: šioje komunikacijoje technologijoms ne vieta. Teatras mums visada buvo emocinės iškrovos laukas, o kompiuterio langelyje nėra vietos katarsiui.

Talžomi pandeminių bangų užsimūrijome savo namuose, pavertę juos ir darboviete, ir mokykla, ir kultūros įstaiga. Tačiau teatras juose niekaip netelpa. O be jo mes mankurtėjame.

Teatras visada padėjo pakelti skausmą, išgryninti kančią. Spektakliai buvo vaidinami net getuose. Dabar mes jau springstame skęsdami skausmo jūroje, tačiau kolektyvinio jautrumo zoną – teatrą – užkalėme draudimo ženklais. Ir žaidžiame teatro palaikymo blefą.