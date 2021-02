Valdiška pandemija

O sausio 26-ąją sulaukė tik apdrabos: trečdalis Lietuvos liko be susisiekimo ir be elektros energijos. Dėl stichijos eibių valdžios neapkaltinsi. Joms įveikti prireikė dar savaitės. Lyg ir reikėtų suprasti, kad dėl įstrigusių subsidijų dalybų kalta tik žiema. Bet. Juk paramos skirstymą koordinuoja ne Susisiekimo ir ne Energetikos ministerijos, o Ekonomikos ir inovacijų. Kyla įtarimų, kad praėjusi Vyriausybė prie Ekonomikos ministerijos pavadinimo "ir inovacijų" pridėjo gerokai per anksti. Inovacijos mums dar svetimos.

Valdžios keičiasi, niekas nesikeičia. Per pirmąjį karantiną parama skirstyta labai vangiai. Per antrąji – taip pat. Išaušus vasario 8-ajai iš žadėtųjų šiųmetinių 150 mln. eurų verslui paskirstyti vos 8 proc. Ar gali būti kitaip, kai kiekvieną dūstančią įmonę iki panagių porą savaičių tikrina net trys institucijos? Atrodytų, nei mokesčių inspekcija, nei "Sodra" apie jas nieko nežino, nors verslas apie visą savo veiklą siunčia pranešimus. Atrodytų, priežiūros institucijos visus kiaurai mato IT sistemose. Deja.

Gražu būtų pažadėtus ir nepaskirstytus milijonus skirti iškilmingoms verslo laidotuvėms ir broliškam kapui supilti.

Nuo Naujųjų metų pradžios šiandien eina 40-oji diena. Kiek per tą laiką vien naujos valdžios pažadais mitusių įmonių mirė iš bado? Kiek dar mirs laukdamos subsidijų?

Bet. Ne viskas liūdna, kaip čia piešiama. Šis 150 mln. eurų paketas ne paskutinis. Pažadėtas tokio pat dydžio dar vienas – smulkiajam ir vidutiniam verslams. Nepraeis nė metai, kai Briuselis subsidijų planą patvirtins, o Vilnius lėšas padalys. Belieka išgyventi.

O jei ne? Gražu būtų pažadėtus ir nepaskirstytus milijonus skirti iškilmingoms verslo laidotuvėms ir broliškam kapui supilti.