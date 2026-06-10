Ateinančiomis dienomis vyraus gaivūs orai, bus lietaus

Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos (meteo.lt) duomenimis, šiandien pirmoje dienos pusėje kai kur trumpas lietus. Vėjas vakarinių krypčių, 3–8 m/s. Aukščiausia temperatūra 18–23 laipsniai šilumos.
Ketvirtadienį daug kur palis, vietomis smarkiai. Kai kur perkūnija. Vėjas besikeičiančios krypties, 7–12 m/s, dieną per perkūniją kai kur gūsiai 15–20 m/s. Temperatūra naktį 9–14, dieną 14–19, rytiniuose rajonuose vietomis 20–25 laipsniai šilumos.
Penktadienio naktį vietomis, dieną daug kur trumpai palis. Dieną kai kur su perkūnija. Vėjas vakarinių krypčių, 5–10 m/s. Temperatūra naktį 8–13, dieną 15–20 laipsnių šilumos.
Hidrologinė situacija
Birželio 9 d. šalyje stebimas vandens lygio svyravimas iki 21 cm per parą. Numatomas tolesnis vandens lygio svyravimas.
Vandens temperatūra upėse 8–20, ežeruose – 16–20, Kuršių mariose – 19–20, Baltijos jūroje – 16–18 laipsnių šilumos.
Maudynėms komfortiška temperatūra laikoma ≥ 18 °C. Informaciją apie saugų elgesį vandenyje rasite čia.
Informaciją apie hidrologinės sausros sąlygas rasite čia.
Oro kokybės informaciją galite rasti čia.
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