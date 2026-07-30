Atkeliauja ne tik karštis: savaitgalio prognozėje – neraminantys ženklai

Ketvirtadienį šalyje orai sausesni, ramesni ir šiltesni, tačiau jau penktadienio popietę viskas keisis. Anot sinoptikės Elvyros Latvėnaitės, iš Skandinavijos per Baltiją prasibraus ciklono slėnis su visokių atmosferos frontų debesimis, tad jau penktadienį įdienojus pils lietus, griaudės perkūnija, bet bus vis dar labai šilta, o pietiniuose rajonuose – ir karšta, tad vakare čia turėtų ir daugiau, ir trankiau lyti, gal net kruša iškris.
Dar neramesni turėtų būti šeštadienio rytas ir diena, pažymėjo E. Latvėnaitė. Daug kur sulauksime gausesnio lietaus, smarkesnės perkūnijos ir stiprių vėjo gūsių per perkūniją, ypač pietiniai ir rytiniai rajonai, čia kruša irgi gali iškristi.
Vis dėlto sekmadienį, lyg niekur nieko nebuvę, orų negandos nurims, bet bus šiek tiek vėsiau.
Naujos savaitės orai – lyg amerikietiški kalneliai, prie kurių šią vasarą jau spėjome priprasti. Pirmadienis bus sausas, ramus ir gana šiltas. O nuo antradienio vėl turėtume naujos, gerokos šilumos bangos sulaukti, bet, anot sinoptikės, panašu, kad trumpam. Protarpiais su perkūnija palis. Kitos savaitės pabaigoje jau atvės.
Sinoptikė pateikė artimiausių dienų orų prognozę.
Penktadienį, liepos 31-osios naktį, be lietaus, popietę, pradedant vakariniais rajonais, lietaus debesys keliaus į rytus, vietomis gausokai ir su perkūnija laistys. Vakare gausiau ir trankiau lis rytinėje, šiaurės rytinėje Lietuvos pusėje, čia gali ir kruša iškristi. Vėjas naktį ir dienos pradžioje pietinių, popietę nepastovių krypčių 5–10 m/s, per perkūniją 8–13 m/s, gūsiai 15–18 m/s. Naktį 13–18°C, dieną 28–32°C, karščiausia pietiniuose rajonuose, vakariniame, šiaurės vakariniame pakraštyje 22–27°C.
Šeštadienį, rugpjūčio 1-osios naktį, be ženklesnio lietaus, rytą lietus su perkūnija pasieks pietvakarinę, pietinę Lietuvą, dieną gausokai, su perkūnija lis daug kur, popietę smarkiau ir su trankesne perkūnija lis pietiniuose ir rytiniuose rajonuose, čia vėl gali kai kur krušos ledėkai kristi. Vėjas nepastovus naktį 2–6 m/s, dieną 5–10 m/s, dieną per perkūniją kai kur gūsiai 15–20 m/s. Naktį 14–17°C, dieną 21–26°C, pietiniuose, pietrytiniuose rajonuose 27–29°C, vėsiausia vakariniuose, šiaurės vakariniuose rajonuose.
Sekmadienį, rugpjūčio 2-osios nakties pradžioje, su perkūnija palis rytiniuose rajonuose, vėliau naktį ir dieną be lietaus. Vėjas nepastovus naktį 2–6 m/s, dieną 4–8 m/s. Naktį 11–15°C, pajūryje 16–18°C, dieną 21–25°C.
Pirmadienį, rugpjūčio 3 d., be lietaus. Vėjas nepastovus 2–6 m/s. Naktį 10–13°C, pajūryje 14–17°C, dieną 21–25°C.
Antradienį, rugpjūčio 4 -osios naktį, be lietaus, dieną trumpai, su perkūnija kai kur palis, gausiau popietę ir su smarkesne perkūnija. Vėjas naktį nepastovus 3–7 m/s, dieną pietryčių 6–11 m/s. Naktį 13–16°C, dieną 22–27°C, o pietiniuose, pietrytiniuose rajonuose jau iki 28–31°C vėl įkais.
Trečiadienį, rugpjūčio 5-osios naktį, be lietaus, dieną kai kur trumpai, su perkūnija palis. Vėjas naktį pietų, pietvakarių 6–11 m/s, dieną vakarų, pietvakarių 7–12 m/s, pajūryje gūsiai 15 m/s. Naktį 17–22°C, dieną 22–27°C, pietiniuose, pietrytiniuose rajonuose 28–30°C.
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