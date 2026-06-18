Laukia staigus orų lūžis: po trumpo lietaus – kaitros banga

Šiandien Lietuvoje dangų dengs debesys su pragiedruliais, vietomis numatomas trumpas lietus. Vėjas pūs iš pietvakarių, vakarų, 7–12 m/s greičiu. Termometro stulpeliai kils iki 18–23 laipsnių šilumos, tačiau vakariniuose rajonuose bus vėsiau – kai kur šils vos iki 15–17 laipsnių.
Penktadienio naktį trumpas lietus pasirodys tik vietomis, tačiau dieną jis numatomasį daugelyje šalies rajonų. Vėjas vakarinių krypčių, naktį ramesnis (4–9 m/s), dieną sustiprės iki 6–11 m/s. Naktį vėsuma sieks 10–15 laipsnių, o dieną jau džiaugsimės 20–25 laipsnių šiluma (pajūryje vėsiau – 17–19 laipsnių).
Savaitgalį orai pasikeis kardinaliai. Šeštadienį žymesnio lietaus nenumatoma, o vėjas bus silpnas ir nepastovios krypties. Naktį temperatūra nukris iki 10–15 laipsnių, tačiau dieną šalyje termometrai fiksuos vasarišką kaitrą – net 23–28 laipsnius šilumos! Kuršių nerijoje išliks gaiviau – apie 21 laipsnį.
Hidrologinė situacija
Nors šeštadienio kaitra vilios prie vandens telkinių, sinoptikai pastebi svarbius hidrologinius pokyčius.
Šalyje stebimas vandens lygio kilimas, ypač vakarinėje dalyje, kur vietomis vanduo pakilo net 35–54 cm. Didžiausias šuolis užfiksuotas Minijoje ties Kartena – čia vandens lygis per parą šovė į viršų net iki 120 cm. Prognozuojama, kad vandens lygis ir toliau svyruos, daugiausia – kils.
Ar jau galima maudytis?
Žinant, kad komfortiška maudynių temperatūra prasideda nuo 18 laipsnių šilumos, šiuo metu situacija Lietuvos telkiniuose yra labai skirtinga:
- Ežeruose: 14–19 laipsnių šilumos (kai kur jau komfortiška).
- Upėse: 9–18 laipsnių šilumos.
- Kuršių mariose: 16–17 laipsnių šilumos.
- Baltijos jūroje: vanduo dar vėsus, siekia 15–16 laipsnių šilumos.
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