Lietuvą užplūs vasariška kaitra: numatomas net 30 laipsnių karštis

Penktadienio diena bus tarsi rami įžanga į savaitgalį. Šalyje žymesnio lietaus nenumatoma, pūs vidutinio stiprumo vakarų vėjas, siekiantis 5–10 m/s. Termometro stulpeliai kils iki 19–24 laipsnių šilumos, tad popietė puikiai tiks pasivaikščiojimams gryname ore ar pasiruošimui laisvadieniams.
Šeštadienį orų sąlygos bus tiesiog idealios iškyloms ar poilsiui gamtoje. Naktį temperatūra nukris iki 9–14 laipsnių šilumos, o dieną dangus bus giedras ir lietaus nenumatoma. Vėjas bus silpnas ir nepastovios krypties, o oras įkais iki 24–29 laipsnių šilumos.
Sekmadienis atneš kontrastingesnių orų. Dieną laukiama didžiausia šio savaitgalio kaitra, kai temperatūra pasieks net 25–30 laipsnių karštį, ir tik vakariniame šalies pakraštyje bus vėsiau – apie 20–24 laipsnius šilumos. Tačiau popietės valandomis vietomis numatomas trumpas lietus su perkūnija. Naktį pūtęs ramus pietų vėjas dieną pasisuks iš vakarų, šiaurės vakarų ir sustiprės iki 5–10 m/s, o perkūnijos metu kai kur galimi staigūs vėjo gūsiai, siekiantys 15–17 m/s.
Planuojantiems šį savaitgalį atidaryti maudymosi sezoną, sinoptikai primena, kad komfortiška vandens temperatūra prasideda nuo 18 laipsnių šilumos. Šiuo metu situacija Lietuvos vandens telkiniuose yra nevienalytė. Upėse vandens temperatūra svyruoja nuo 9 iki 18 laipsnių, ežeruose siekia 14–18 laipsnių, Kuršių mariose šyla iki 16–17 laipsnių, o Baltijos jūroje – iki 15–16 laipsnių šilumos. Tai reiškia, kad kai kuriuose ežeruose bei upėse vanduo jau pasiekė komforto ribą, o štai pajūryje maudynės vis dar pareikalaus šiek tiek ištvermės.
Kartu stebimi ir hidrologiniai pokyčiai. Pastarąją parą šalyje užfiksuotas vandens lygio svyravimas, daugiausia – kilimas iki 19 cm per parą. Žymiausias vandens pakilimas, siekiantis net 61–71 cm, fiksuotas Akmenoje-Danėje ties Kretinga ir Minijoje ties Priekule. Visgi artimiausiu metu prognozuojamas vandens lygio kritimas, tad upės turėtų greitai sugrįžti į įprastas vėžes.
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