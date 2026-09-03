Lietuvoje – lietingos dienos

Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos (meteo.lt) duomenimis, šiandien Lietuvoje daug kur trumpi lietūs, vietomis su perkūnija. Kai kur lis smarkiai. Vėjas pietvakarių, 7–12 m/s. Aukščiausia temperatūra 18–23 laipsniai šilumos.
Penktadienį daug kur trumpi lietūs, vietomis smarkūs ir su perkūnija. Vėjas vyraus pietų, pietvakarių, 9–14 m/s, pajūryje gūsiai 15–18 m/s. Temperatūra naktį 11–16, dieną 17–22 laipsniai šilumos.
Šeštadienio naktį lietus, vietomis smarkus, dieną lis protarpiais, galima perkūnija. Vėjas pietvakarių, vakarų, 9–14 m/s, daug kur gūsiai 15–20 m/s. Temperatūra naktį 11–16, dieną 15–20 laipsnių šilumos.
Hidrologinė situacija
Rugsėjo 2 d. didžiojoje šalies dalyje stebimas vandens lygio kilimas, iki 9–19 cm per parą. Žymesnis kilimas fiksuojamas Aunuvoje ties Aunuvėnais – iki 65 cm ir Šešuvyje ties Skirgailais – iki 37 cm. Žymesnis kritimas, iki 18 cm, stebimas Ventoje ties Papile.
Numatomas vandens lygio svyravimas, daugiausia kilimas.
Vandens temperatūra upėse 12–20, ežeruose – 17–20, Kuršių mariose ir Baltijos jūroje – 18–19 laipsnių šilumos.
Maudynėms komfortiška temperatūra laikoma didesnė nei 18 °C. Informaciją apie saugų elgesį vandenyje rasite čia.
Informaciją apie hidrologinės sausros sąlygas rasite čia.
Oro kokybės informaciją galite rasti čia.
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