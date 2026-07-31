Meteorologai perspėja: po alinančios kaitros kai kur smogs kruša ir perkūnija

Karščiausia bus rytinėje ir pietinėje Lietuvos dalyje
Antroje penktadienio dienos pusėje vietomis praslinks trumpi lietūs su perkūnija. Kai kur gali iškristi kruša.
Pūs pietryčių ir pietų krypties 6–11 m/s vėjas. Vakarų Lietuvoje jis palaipsniui pasisuks iš vakarų ir šiaurės vakarų. Per perkūniją vėjo gūsiai vietomis sieks 15–20 m/s.
Aukščiausia oro temperatūra pakils iki 28–33 laipsnių šilumos, o vakariniame šalies pakraštyje bus kiek gaiviau – 24–27 laipsniai.
Savaitgalį orai taps permainingesni
Šeštadienio naktį lietus numatomas tik vietomis, tačiau dieną trumpi lietūs apims daugelį šalies rajonų. Kai kur jie bus smarkūs, vietomis griaudės perkūnija.
Vėjas bus besikeičiančios krypties, 4–9 m/s, o per perkūniją kai kur sustiprės iki 15–17 m/s.
Naktį temperatūra svyruos tarp 13 ir 18 laipsnių, dieną oras sušils iki 23–28 laipsnių. Vakariniuose rajonuose vietomis bus vėsiau – apie 20–22 laipsnius.
Sekmadienį orai išliks vasariški, tačiau nebe tokie karšti. Naktį vietomis trumpai palis, galima perkūnija. Dieną daugelyje vietovių bus sausa.
Pūs vakarų ir šiaurės vakarų vėjas – naktį 3–8 m/s, dieną 5–10 m/s. Oro temperatūra naktį sieks 13–18, o dieną – 21–26 laipsnius šilumos.
Vandens temperatūra išlieka tinkama maudynėms
Hidrologų duomenimis, daugumoje šalies upių ir toliau stebimas vandens lygio kritimas. Ryškiausiai vanduo per parą nuslūgo Šventojoje ties Šventąja – iki 12 cm, o Minijoje ties Priekule – iki 11 cm. Tuo metu Nemune ties Lampėdžiais vandens lygis pakilo 35 cm.
Vandens temperatūra upėse šiuo metu siekia 9–22 laipsnius, ežeruose – 17–21, Kuršių mariose – 18–19, o Baltijos jūroje – 18–19 laipsnių šilumos. Tokia temperatūra jau laikoma komfortiška maudynėms.
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