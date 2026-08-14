 Orai: karštį artimiausiomis dienomis keis perkūnija

Orai: karštį artimiausiomis dienomis keis perkūnija

2026-08-14 06:35 klaipeda.diena.lt inf.

Šiandien Lietuvoje nelis. Vėjas pietvakarių, vakarų, 4–9 m/s. Aukščiausia temperatūra 22–27 laipsniai šilumos, pranešė Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba.

<span>Orai: karštį artimiausiomis dienomis keis perkūnija</span>
Orai: karštį artimiausiomis dienomis keis perkūnija / Edgaro Cickevičiaus, Aurimo Barkausko nuotr.

Šeštadienį be lietaus. Vėjas pietvakarių, pietų, naktį silpnas, dieną, 5–10 m/s. Temperatūra naktį 10–15, pajūryje iki 18, dieną 24–29 laipsniai šilumos.

Sekmadienio dieną vietomis trumpas lietus, kai kur su perkūnija. Vėjas pietų, pietvakarių, naktį 4–9 m/s, dieną 7–12 m/s. Temperatūra naktį 13–18, pajūryje iki 20 laipsnių šilumos, dieną 25–30, vakariniuose rajonuose 19–24 laipsniai šilumos.

Hidrologinė situacija

Rugpjūčio 13 d. šalyje stebimas nedidelis vandens lygio svyravimas, iki 13 cm per parą. Žymesnis kritimas, iki 13 cm, stebimas Šešupėje ties K. Naumiesčiu. Numatomas tolesnis vandens lygio svyravimas.

Vandens temperatūra upėse 13–23, ežeruose – 18–21, Kuršių mariose – 19–20, Baltijos jūroje – 19 laipsnių šilumos.

Maudynėms komfortiška temperatūra laikoma ≥ 18 °C. 

Šiame straipsnyje:
karštis
oras
lietus

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Daugiau naujienų