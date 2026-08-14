Orai: karštį artimiausiomis dienomis keis perkūnija

Šeštadienį be lietaus. Vėjas pietvakarių, pietų, naktį silpnas, dieną, 5–10 m/s. Temperatūra naktį 10–15, pajūryje iki 18, dieną 24–29 laipsniai šilumos.
Sekmadienio dieną vietomis trumpas lietus, kai kur su perkūnija. Vėjas pietų, pietvakarių, naktį 4–9 m/s, dieną 7–12 m/s. Temperatūra naktį 13–18, pajūryje iki 20 laipsnių šilumos, dieną 25–30, vakariniuose rajonuose 19–24 laipsniai šilumos.
Hidrologinė situacija
Rugpjūčio 13 d. šalyje stebimas nedidelis vandens lygio svyravimas, iki 13 cm per parą. Žymesnis kritimas, iki 13 cm, stebimas Šešupėje ties K. Naumiesčiu. Numatomas tolesnis vandens lygio svyravimas.
Vandens temperatūra upėse 13–23, ežeruose – 18–21, Kuršių mariose – 19–20, Baltijos jūroje – 19 laipsnių šilumos.
Maudynėms komfortiška temperatūra laikoma ≥ 18 °C.
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