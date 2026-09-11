 Orai: lietaus bus mažiau, bet šiluma nelepins

Orai: lietaus bus mažiau, bet šiluma nelepins

2026-09-11 06:32 klaipeda.diena.lt inf.

Šiandien be žymesnio lietaus. Vėjas vakarų, šiaurės vakarų, 8–13 m/s. Aukščiausia temperatūra 17–21 laipsnis šilumos, pranešė Lietuvos hidrometeorogijos tarnyba.

<span>Orai: lietaus bus mažiau, bet šiluma nelepins</span>
Orai: lietaus bus mažiau, bet šiluma nelepins / Regimanto Zakšensko nuotr.

Šeštadienį kai kur truputį palis. Vėjas vakarinių krypčių, 4–9 m/s. Temperatūra naktį 7–12, pajūryje 13–15, dieną 16–21 laipsnis šilumos.

Sekmadienio naktį vietomis, dieną daug kur trumpai palis. Vėjas pietvakarių, pietų, naktį 5–10 m/s, dieną 7–12 m/s. Temperatūra naktį 7–12, pajūryje 13–16, dieną 15–20 laipsnių šilumos.

Hidrologinė situacija

Rugsėjo 10 d. didžiojoje šalies dalyje ir toliau stebimas vandens lygio kritimas. Žymesnis kritimas fiksuojamas: Šešuvyje ties Skirgailais – 129 cm, Minijoje ties Kartena – 93 cm, Jūroje ties Taurage – 76 cm, Akmenoje–Danėje ties Kretinga – 52 cm, Bartuvoje ties Skuodu – 40 cm. Žymesnis kilimas, iki 24 cm, stebimas Nemune ties Lampėdžiais.

Pavojingas vandens lygis išlieka Leitėje ties Kūlynais ir Minijoje ties Priekule.

Numatomas vandens lygio kilimas.

Vandens temperatūra upėse 12–21, ežeruose – 16–20, Kuršių mariose – 16–18, Baltijos jūroje – 17–18, laipsnių šilumos.

Maudynėms komfortiška temperatūra laikoma ≥ 18 °C.

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