Orai Lietuvoje: laukia nemalonios permainos, bet yra ir gera žinia

„Šiaurės vakaruose ir virš Skandinavijos stiprėja ir plečiasi link Vidurio ir Rytų Europos drėgnesnių ir audringesnių ciklonų sistema. Vienas iš jų, vardu Floora, pirmadienio naktį pasieks pietinę Švediją. Lietuva bus jo rytinėje dalyje, čia formuosis siauros, taip vadinamos konverguojančių srautų linijos, tad su perkūnija lis tik vietomis, bet ir ten gerokai palaistys“, – skelbė sinoptikė E. Latvėnaitė.
Anot jos, pirmadienio dieną orai bus audringi.
„Pirmadienio dieną ciklonas keliaus tolyn į rytus, per Lietuvą slinks ne tik srautų konvergencijos frontai, bet ir šaltasis atmosferos frontas, tad jau daug ką, o kai ką gerokai ir triukšmingai palaistys, o su perkūnija gali ir kruša pabirti, stipresni vėjo gūsiai įsisuks, o pajūryje dieną jau vis stiprėjantis vakaris bangas gins“, – pranašavo sinoptikė.
Antradienį irgi sulauksime lietaus, perkūnijos, pūs stiprokas vakarinių krypčių vėjas, gerokai atvės.
Nuo trečiadienio iš pietvakarių, su sausesniais, ramesniais orais link Lietuvos plėsis anticiklonas, trečiadienį dar šiek tiek palis, bet bus jau kiek šilčiau.
Nuo ketvirtadienio orai taisysis. Turėtų nelyti, bus vis šilčiau, o penktadienį ir šeštadienį kai kur ir gerokai įkais, naktimis tropine šiluma „pamalonins“.
„Nors savaitgalis, pagal dabartinius duomenis, bus dar šiltas, šeštadienį trumpai, su perkūnija lis, kai kur ir smarkiai, galimos net ir visokios kitokios orų negandos. Tad ateinanti savaitė tiks ir ekstremalių orų mėgėjams, ir grybautojams, ir atostogaujantiems“, – tikino E. Latvėnaitė.
Sinoptikė pateikė naujos savaitės orų prognozę:
Pirmadienį, liepos 27-osios naktį, vietomis su perkūnija lis, kai kur ir daugokai, dieną jau lis daug kur, kai kur smarkiai, perkūnija smarkiau trankysis, gali net kai kur krušos ledėkai kristi. Vėjas pietinių krypčių naktį 5–10 m/s, dieną 7–12 m/s, popietę, pradedant vakariniais rajonais, suks į vakarus, dieną pajūryje ir kai kur per perkūniją gūsiai 15–18 m/s, o vakare pajūryje, ypač Kuršių nerijoje gūsiai 19–21 m/s. Naktį 14–18°C, dieną 22–26°C, vakaruose, šiaurės vakaruose 18–21 °C.
Antradienį, liepos 28 d., protarpiais palis, nakties pradžioje ir dieną kai kur su perkūnija (jau silpnesne), įdienojus lis daugiausia rytinėje Lietuvos pusėje. Vėjas vakarų 7–12 m/s, gūsiai iki 15 m/s, pajūryje gūsiai iki 17 m/s. Naktį 10–14°C, pajūryje apie 15–18°C, dieną 18–22°C.
Trečiadienį, liepos 29-osios naktį, be lietaus, dieną šiek tiek iš tamsesnio debesėlio kai kur palis. Vėjas vakarų, šiaurės vakarų 7–12 m/s. Naktį 9–14°C, šilčiausia pajūryje 15–17°C, dieną 20–24°C, vėsiausia pajūryje.
Ketvirtadienį, liepos 30 d., be lietaus, naktį rūkai nusidrieks, tirštesni vakariniuose rajonuose. Vėjas nepastovus naktį 2–6 m/s, dieną 4–8 m/s. Naktį 12–17°C, dieną 24–29°C.
Penktadienį, liepos 31 d., be lietaus. Vėjas pietinių krypčių 4–8 m/s. Naktį 14–19°C, dieną 27–32°C.
Šeštadienį, rugpjūčio 1 d., protarpiais su perkūnija palis. Vėjas naktį nepastovus 2–6 m/s, dieną vakarinių krypčių 5–10 m/s, per perkūniją gūsiai 15–20 m/s. Naktį 17–22°C, dieną 25–28°C, pietiniuose, pietrytiniuose rajonuose kai kur iki 30°C, pajūryje 21–24°C.
Sekmadienį, rugpjūčio 2 d., be ženklesnio lietaus. Vėjas naktį nepastovus 3–7 m/s, dieną vakarinių krypčių 5–10 m/s. Naktį 15–18°C, vakariniuose ir šiauriniuose rajonuose 11–14°C, dieną 24–27°C, vakariniuose ir šiauriniuose rajonuose 18–23°C.
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