 Orai: savaitė bus šilta, bet lietaus neišvengsime

Orai: savaitė bus šilta, bet lietaus neišvengsime

2026-09-07 06:36 klaipeda.diena.lt inf.

Šiandien kai kur trumpas lietus. Vėjas pietvakarių, vakarų, 6–11 m/s. Aukščiausia temperatūra 17–22 laipsniai šilumos, praneša Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba.

<span>Orai: savaitė bus šilta, bet lietaus neišvengsime</span>
Orai: savaitė bus šilta, bet lietaus neišvengsime / Regimanto Zakšensko nuotr.

Antradienio naktį be žymesnio lietaus, dieną kai kur trumpai palis. Vėjas pietinių krypčių, naktį 4–9 m/s, dieną 7–12 m/s. Temperatūra naktį 8–13, pajūryje 14–16, dieną 19–24 laipsniai šilumos.

Trečiadienį daugelyje rajonų protarpiais lietus. Vėjas pietinių krypčių, 4–9 m/s. Temperatūra naktį 12–17, dieną 20–25 laipsniai šilumos.

Hidrologinė situacija

Rugsėjo 4 d. didžiojoje šalies dalyje stebimas vandens lygio svyravimas, iki 19 cm per parą. Žymesnis kilimas fiksuojamas Minijoje ties Kartena – iki 72 cm, Akmenoje–Danėje ties Kretinga – iki 59 cm, Minijoje ties Priekule – iki 41 cm, Akmenoje–Danėje ties Klapėda – iki 24 cm. Žymesnis kritimas, iki 32 cm, stebimas Šešuvyje ties Skirgailais.

Numatomas tolesnis vandens lygio svyravimas, daugiausia kilimas.

Vandens temperatūra upėse 12–20, ežeruose – 17–20, Kuršių mariose ir Baltijos jūroje – 18–19 laipsnių šilumos.

Maudynėms komfortiška temperatūra laikoma ≥ 18 °C. 

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