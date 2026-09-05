Orai smarkiai subjurs: šalį apgaubs lietaus debesys

Sekmadienio naktį daug kur trumpi lietūs. Kai kur perkūnija. Vėjas pietvakarių, vakariniuose rajonuose pereinantis į šiaurės vakarų, 8–13 m/s, pajūryje kai kur gūsiai 15–17 m/s. Žemiausia temperatūra 9–14 laipsnių šilumos.
Sekmadienio dieną daug kur trumpai palis. Vėjas vakarų, šiaurės vakarų, 9–14 m/s. Aukščiausia temperatūra 17–21 laipsnis šilumos.
Pirmadienio dieną kai kur trumpas lietus. Vėjas šiaurės vakarų, pereinantis į pietvakarių, 6–11 m/s. Temperatūra naktį 8–13, pajūryje 14–16, dieną 17–22 laipsniai šilumos.
Hidrologinė situacija
Rugsėjo 4 d. didžiojoje šalies dalyje stebimas vandens lygio svyravimas, iki 19 cm per parą. Žymesnis kilimas fiksuojamas Minijoje ties Kartena – iki 72 cm, Akmenoje–Danėje ties Kretinga – iki 59 cm, Minijoje ties Priekule – iki 41 cm, Akmenoje–Danėje ties Klapėda – iki 24 cm. Žymesnis kritimas, iki 32 cm, stebimas Šešuvyje ties Skirgailais.
Numatomas tolesnis vandens lygio svyravimas, daugiausia kilimas.
Vandens temperatūra upėse 12–20, ežeruose – 17–20, Kuršių mariose ir Baltijos jūroje – 18–19 laipsnių šilumos.
Maudynėms komfortiška temperatūra laikoma ≥ 18 °C.
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