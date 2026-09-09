 Orai vės: grįš lietus ir perkūnija

Orai vės: grįš lietus ir perkūnija

2026-09-09 06:33 klaipeda.diena.lt inf.

Šiandien Lietuvoje vietomis trumpas lietus, galima perkūnija. Vėjas pietryčių, pietų, pereinantis į pietvakarių, vakarų, 7–12 m/s. Aukščiausia temperatūra 23–28, pajūryje 20–22 laipsniai šilumos, praneša Lietuvos hidrometeorolijos tarnyba.

<span>Orai vės: grįš lietus ir perkūnija</span>
Orai vės: grįš lietus ir perkūnija / G. Skaraitienės / BNS nuotr.

Ketvirtadienį daug kur trumpi lietūs, naktį vietomis smarkūs. Kai kur perkūnija. Vėjas pietvakarių, vakarų, 8–13 m/s, dieną pajūryje gūsiai 15–20 m/s. Temperatūra naktį 11–16, dieną 16–21 laipsnis šilumos.

Penktadienio naktį daug kur, dieną vietomis trumpas lietus. Vėjas vakarinių krypčių, 9–14 m/s, naktį pajūryje gūsiai 15–18 m/s. Temperatūra naktį 8–13, pajūryje iki 15, dieną 17–21 laipsnis šilumos.

Hidrologinė situacija

Rugsėjo 8 d. didžiojoje šalies dalyje stebimas vandens lygio svyravimas, daugiausia kritimas, iki 27 cm per parą. Žymesnis kritimas fiksuojamas: Tenenyje ties Miestaliais – iki 71 cm, Bartuvoje ties Skuodu – iki 64 cm, Akmenoje–Danėjė ties Kretinga – iki 56 cm, Jūroje ties Taurage – iki 52 cm, Minijoje ties Kartena – iki 41 cm. Žymesnis kilimas, iki 32 cm, stebimas Nevėžyje ties Babtais.

Leitėje ties Kūlynais tebestebima stichinio vandens lygio reikšmė (riba 245 cm). Pavojingas vandens lygis išlieka Šyšoje ties Šilute ir pasiektas Minijoje ties Priekule.

Numatomas tolesnis vandens lygio kritimas.

Vandens temperatūra upėse 11–20, ežeruose – 16–19, Kuršių mariose – 17, Baltijos jūroje – 17–18 laipsnių šilumos.

Maudynėms komfortiška temperatūra laikoma ≥ 18 °C.

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