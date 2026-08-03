Po audringo savaitgalio – orų pokyčiai

„Šiandien be lietaus. Vėjas nepastovios krypties, 2–7 m/s. Aukščiausia temperatūra 21–26 laipsniai šilumos.
Antradienio dieną kai kur trumpas lietus, galima perkūnija. Vėjas naktį silpnas, dieną rytinių krypčių, 3–8 m/s. Temperatūra naktį 10–15, dieną 23–28 laipsniai šilumos.
Trečiadienio dieną vietomis, daugiausia vakariniuose rajonuose, trumpai su perkūnija palis. Vėjas naktį silpnas, dieną pietų, pietvakarių, 4–9 m/s, per perkūniją kai kur gūsiai 15–17 m/s. Temperatūra naktį 11–16, dieną 27–32, pajūryje 24–26 laipsniai šilumos.
Hidrologinė situacija
Liepos 31 d. šalyje stebimas vandens lygio kritimas. Žymesnis lygio kritimas, iki 30 cm per parą, stebimas Nemune ties Lampėdžiais, ir iki 27 cm – Bartuvoje ties Skuodu. Numatomas tolesnis vandens lygio svyravimas, daugiausia kritimas.
Vandens temperatūra upėse 13–22, ežeruose – 17–23, Kuršių mariose – 20–23, Baltijos jūroje – 18–20 laipsnių šilumos.
Maudynėms komfortiška temperatūra laikoma ≥ 18 °C. Informaciją apie saugų elgesį vandenyje rasite čia.
Informaciją apie hidrologinės sausros sąlygas rasite čia.
Oro kokybės informaciją galite rasti čia“, – pranešė Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba.
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