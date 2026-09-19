Po rudeniškai šilto savaitgalio – permainos

Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos (meteo.lt) duomenimis, šiandien vietomis trumpai palis. Vėjas pietvakarių, 9–14 m/s, vakariniuose rajonuose kai kur gūsiai 15–17 m/s. Temperatūra 17–22 laipsniai šilumos.
Sekmadienio naktį daugiausia vakariniuose, dieną daugelyje rajonų protarpiais palis. Dieną kai kur lis smarkiai, galima perkūnija. Vėjas pietvakarių, 8–13 m/s, pajūryje gūsiai 15–17 m/s. Temperatūra naktį 11–16, dieną 17–22 laipsniai šilumos.
Pirmadienį protarpiais lietus, naktį vietomis smarkus. Vėjas pietvakarių, vakarų, 8–13 m/s, pajūryje vakarų, šiaurės vakarų, gūsiai 15–18 m/s. Temperatūra naktį 9–14, dieną 13–18 laipsnių šilumos.
Hidrologinė situacija
Rugsėjo 18 d. didžiojoje šalies dalyje stebimas nedidelis vandens lygio svyravimas, iki 10 cm per parą. Žymesnis kritimas, iki 20 cm, fiksuojamas Minijoje ties Priekule. Žymesnis kilimas, iki 28 cm, Akmenoje–Danėje ties Kretinga.
Numatomas tolesnis vandens lygio svyravimas.
Vandens temperatūra upėse 10–19, ežeruose – 15–17, Kuršių mariose – 16–17, Baltijos jūroje – 17, laipsnių šilumos.
Maudynėms komfortiška temperatūra laikoma didesnė nei 18 °C. Informaciją apie saugų elgesį vandenyje rasite čia.
Informaciją apie hidrologinės sausros sąlygas rasite čia.
Oro kokybės informaciją galite rasti čia.
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