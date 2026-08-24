Praūžus ciklonui – pokyčiai: naujos savaitės orai džiugins

Pasak jos, artimiausią parą orus dar lems savaitgalį Lietuvą siaubusio ciklono slėnis.
„Antradienio naktį kai kur, didesnė tikimybė rytiniuose rajonuose ir pajūrio ruože, trumpai palis. Dieną, ypač popietinėmis valandomis, vėl daug kur numatomi trumpi, šįkart daugiausia nedideli lietūs, kai kur gali nugriaudėti perkūnija. Vėjas šiaurės vakarų, sustiprės iki 7–12 m/s“, – sako T. Kaunienė.
Oro temperatūra naktį svyruos tarp 8–13, pajūryje – 14–16 laipsnių šilumos, o dieną sušils iki 17–21 laipsnio.
Trečiadienį regione stiprės aukštesnio slėgio sritis, todėl oras pamažu sausės, pradės sklaidytis debesys.
Naktis prognozuojama be lietaus, tik vietomis galimas rūkas. Dieną kai kur, daugiausia pietinėje šalies pusėje, gali trumpai palynoti, pūs nestiprus šiaurinių krypčių vėjas.
Temperatūra naktį pažemės iki 7–12, Kuršių nerijoje – iki 14 laipsnių šilumos. Dieną oras jau sušils iki 18–23 laipsnių.
Ketvirtadienį virš šalies apsistojus anticiklonui, bus sausa ir saulėta. Dieną oras sušils iki 24 laipsnių.
„Temperatūra naktį nukris iki 6–11 laipsnių šilumos, tik kur ne kur išliks laipsniu kitu šilčiau. Dieną su saulės pagalba oras turėtų sušilti iki 19–24 laipsnių“, – prognozuoja sinoptikė.
Penktadienį, pasak jos, ir toliau laikysis gana saulėti ir sausi orai. Vėjas pasisuks iš pietryčių, naktį 4–9 m/s, dieną sustiprės iki 7–12 m/s.
Naktis dar bus gaivi – temperatūra sieks apie 7–12, Kuršių nerijoje apie – 13–15 laipsnių šilumos. Dieną termometrų stulpeliai pavėsyje rodys 20–25 laipsnius.
Vis tik savaitgaliui sinoptikė gerų žinių neturi. Jau šeštadienį Lietuvą pasieks naujas Atlanto ciklonas, o dieną praslinks šaltasis atmosferos frontas.
Todėl tiek naktį, tiek dieną, pasak jos, daugelyje vietovių prognozuojami gausūs lietūs su perkūnija, stiprės vėjas.
„Vėjas naktį vyraus pietryčių, 7–12 m/s, dieną pietinių krypčių, sustiprės iki 9–14 m/s“, – nurodo T. Kaunienė.
Naktį oro temperatūra sieks apie 11–16 laipsnių šilumos, dieną dėl lietaus ir vėjo oras šils iki 17–22 laipsnių.
Sekmadienį numatomi ramesni ir gana šilti orai, tačiau lietaus išvengti nepavyks.
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