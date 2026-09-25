 Rudeniški orai nesitrauks: savaitgalį daug kur lis

Rudeniški orai nesitrauks: savaitgalį daug kur lis

2026-09-25 06:33 klaipeda.diena.lt inf.

Penktadienio dieną daugelyje rajonų protarpiais palis. Vėjas vakarinių krypčių, 8–13 m/s. Aukščiausia temperatūra 11–16 laipsnių šilumos, praneša Lietuvos hidrometeorolgijos tarnyba.

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<span>Rudeniški orai nesitrauks: savaitgalį daug kur lis</span>
Rudeniški orai nesitrauks: savaitgalį daug kur lis / Regimanto Zakšensko nuotr.

Šeštadienį daug kur protarpiais lietus. Vėjas vakarų, pietvakarių, naktį 4–9 m/s, dieną 6–11 m/s. Temperatūra naktį 8–13, dieną 13–17 laipsnių šilumos.

Sekmadienio naktį vietomis trumpas, daugiausia nedidelis, lietus, dieną be žymesnio lietaus. Naktį kai kur rūkas. Vėjas naktį vakarinių krypčių, dieną besikeičiančios krypties, 3–8 m/s. Temperatūra naktį 8–13, dieną 15–20 laipsnių šilumos.

Hidrologinė situacija

Rugsėjo 24 d. didžiojoje šalies dalyje stebimas vandens lygio svyravimas, daugiausia kilimas. Žymesnis kilimas fiksuojamas: Svyloje ties Guntauninkais – iki 41 cm ir Nemune ties Lampėdžiais – iki 20 cm.

Numatomas tolesnis vandens lygio svyravimas.

Vandens temperatūra upėse 10–19, ežeruose – 13–16, Kuršių mariose – 16, Baltijos jūroje – 16–18 laipsnių šilumos.

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