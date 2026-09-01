 „Ruduo atėjo su trenksmu“: šalį skalauja liūtys ir kruša

„Ruduo atėjo su trenksmu“: šalį skalauja liūtys ir kruša (Atnaujinta)

2026-09-01 12:30 klaipeda.diena.lt inf.

Šventinį antradienį geriau su savimi turėti skėtį, mat per šalį slenka lietaus debesys, perkūnija, vietomis krenta kruša.

<span>„Ruduo atėjo su trenksmu“: šalį skalauja liūtys ir kruša</span>
„Ruduo atėjo su trenksmu“: šalį skalauja liūtys ir kruša / Feisbuko grupės „Orų entuziastai“ nuotr.

Kaip informavo Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba (meteo.lt), remiantis 12 val. duomenimis, aktyviausi lietaus su perkūnija debesys slenka Šiaulių, Tauragės, Marijampolės ir Utenos apskrityse. Daug kur griaudi perkūnija, kai kur fiksuojamas smarkus lietus. 

Anot meteorologų, artimiausiomis valandomis šie lietaus masyvai keliaus šiaurės rytų kryptimi, taip pat pietinėje šalies dalyje formuosis nauji liūčių debesys. Griaudės perkūnija, vietomis numatomas smarkus lietus, vėjo sustiprėjimai iki 15–17 m/s bei galima smulki kruša. 

„Smarkiai lyjant eismo sąlygos gali tapti sudėtingos, gali pasitaikyti trumpalaikių kelių ruožų ar žemesnių reljefo formų užtvindymų“, – pažymėjo meteo.lt.

Savo ruožtu tautiečiai dalijosi neramių orų vaizdais.

Tauragės rajono savivaldybėje esančioje Gaurėje „ruduo atėjo su trenksmu“, teigė vietos gyventoja. Čia gausiai pila lietus, pučia stiprus vėjas.

Gaurė / Feisbuko grupės „Orų entuziastai“ vaizdo įrašas

Tauragė / Feisbuko grupės „Orų entuziastai“ vaizdo įrašas

Be to, Tauragės gyventojai fiksavo ir krušą.

Tauragė / Feisbuko grupės „Orų entuziastai“ vaizdo įrašas

Tuo tarpu Klaipėdos apskrityje, Darbėnuose, vietos gyventojai pavyko užfiksuoti žaibo išlydį.

Darbėnai / Feisbuko grupės „Orų entuziastai“ vaizdo įrašas

Įspūdingas kadras įamžintas ir Šilutės rajone.

Šilutės rajonas
Šilutės rajonas / Feisbuko grupės „Orų entuziastai“ nuotr.

Liūtis nuplovė ir Telšius.

Telšiai / Feisbuko grupės „Orų entuziastai“ vaizdo įrašas

Kaip anksčiau skelbė meteo.lt, pavojingi meteorologiniai reiškiniai – lietus, perkūnija ir smarkus vėjas – užklups Šiaulių, Panevėžio, Utenos, Kauno, VIlniaus ir Alytaus apskritis. O Pietryčių Baltijoje, Kuršių mariose vėjo gūsiai sieks 15 m/s.

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