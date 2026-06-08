Šalyje – lietingi orai

Meteo.lt duomenimis, šiandien daugelyje rajonų trumpi lietūs su perkūnija, vietomis smarkūs. Vėjas besikeičiančios krypties, 6–11 m/s, per perkūniją kai kur gūsiai 15–17 m/s. Aukščiausia temperatūra 17–22 laipsniai šilumos.
Antradienį vietomis trumpas lietus. Naktį daug kur tvyros rūkas. Vėjas silpnas. Temperatūra naktį 9–14, dieną 21–26 laipsniai šilumos.
Trečiadienio naktį daug kur, dieną vietomis trumpai palis. Vėjas naktį pietryčių, pietų, pereinantis į pietvakarių, vakarų, dieną vakarinių krypčių, 4–9 m/s. Temperatūra naktį 11–16, dieną 17–22 laipsniai šilumos.
Hidrologinė situacija
Birželio 5 d. šalyje stebimas vandens lygio svyravimas iki 11 cm per parą. Žymesnis kritimas, iki 22–23 cm, stebimas Nevėžyje ties Babtais ir Bartuvoje ties Skuodu. Numatomas tolesnis vandens lygio svyravimas.
Vandens temperatūra upėse 8–20, ežeruose – 14–19, Kuršių mariose – 17–18, Baltijos jūroje – 15–16 laipsnių šilumos.
Maudynėms komfortiška temperatūra laikoma ≥ 18 °C. Informaciją apie saugų elgesį vandenyje rasite čia.
Informaciją apie hidrologinės sausros sąlygas rasite čia.
Oro kokybės informaciją galite rasti čia.
Naujausi komentarai