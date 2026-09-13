Sinoptikai perspėja: naują savaitę daug kur prireiks skėčių

Sekmadienį vietomis, daugiausia vakariniuose šalies rajonuose, trumpai palis. Pūs nestiprus pietų ir pietvakarių vėjas, kurio greitis sieks 3–8 m/s.
Aukščiausia oro temperatūra dieną svyruos nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos.
Pirmadienį lietus pasieks daugelį rajonų
Pirmadienio naktį trumpalaikio lietaus sulauks kai kurios vietovės, o dieną jis numatomas jau daugelyje šalies rajonų.
Vėjas bus besikeičiančios krypties, nestiprus – 3–8 m/s. Naktį termometrai rodys 9–14 laipsnių šilumos, o dieną temperatūra pakils iki 17–22 laipsnių.
Antradienio rytą matomumą mažins rūkas
Antradienio naktį vietomis, o dieną daug kur taip pat trumpai palis. Naktį ir rytą daugelyje vietovių susidarys rūkas, todėl eismo dalyviams vertėtų būti atidesniems.
Naktį vėjas bus silpnas, dieną pūs iš pietvakarių ir vakarų, jo greitis sieks 3–8 m/s. Naktį temperatūra svyruos nuo 9 iki 14, o dieną – nuo 17 iki 21 laipsnio šilumos.
Leitėje išlieka pavojingas vandens lygis
Rugsėjo 11-osios duomenimis, didžiojoje šalies dalyje buvo stebimas vandens lygio kritimas. Labiausiai vanduo nuslūgo Šešuvyje ties Skirgailais – 94 centimetrais, o Minijoje ties Priekule – 53 centimetrais.
Upitoje ties Eidukais užfiksuotas žymesnis, iki 50 centimetrų siekiantis vandens lygio kilimas. Leitėje ties Kūlynais ir toliau išlieka pavojingas vandens lygis. Artimiausiu metu prognozuojamas vandens lygio kilimas.
Vandens temperatūra upėse siekia 12–20, ežeruose – 15–18, Kuršių mariose – 16–17, o Baltijos jūroje – apie 17 laipsnių šilumos. Maudynėms komfortiška laikoma ne žemesnė nei 18 laipsnių vandens temperatūra.
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