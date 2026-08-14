Sinoptikė: po malonių orų – pokyčiai

Pasak sinoptikės, šeštadienio orus lems silpstančio anticiklono šiaurės vakarinė dalis. Naktis prognozuojama be lietaus, o žemiausia temperatūra svyruos tarp 10–15, pajūryje – 16–18 laipsnių šilumos.
Diena bus giedra ir sausa. Aukščiausia oro temperatūra sieks 25–30 laipsnių šilumos.
„Karščiausia bus centriniuose ir pietvakariniuose rajonuose“, – pažymi T. Kaunienė.
Sekmadienio naktį iš vakarų priartės šaltasis atmosferos frontas. Todėl jau antroje nakties pusėje vakariniuose rajonuose sulauksime trumpo lietaus, taip pat vidutinio stiprumo pietų, pietvakarių vėjo. Nepaisant to, naktis išliks šilta.
„Temperatūra nekris žemiau 14–19 laipsnių šilumos“, – sako sinoptikė.
Dieną trumpalaikiai lietūs prognozuojami jau daug kur, vietomis gali pagrūmoti ir perkūnija. Vėjas pasisuks iš pietvakarių, vakarų ir sustiprės iki 8–13 metrų per sekundę, o pajūryje gūsiai įsibėgės iki 16 m/s. Temperatūra dieną daug kur sieks 19–24, rytiniuose rajonuose vietomis – 25–28 laipsnius šilumos.
Naujos savaitės pradžioje orus, pasak T. Kaunienės, lems žemesnio slėgio laukas, todėl šalyje įsivyraus įprasta lietuviška vasara.
Pirmadienio naktį ir dieną daug kur numatomi trumpi lietūs, galima perkūnija. Ir toliau laikysis pietvakarių, vakarų vėjas, kurio gūsiais sieks 7–12 m/s, naktį pajūryje – 15 m/s.
Temperatūra naktį pažemės iki 10–15, pajūryje iki – 16–18 laipsnių šilumos, o dieną oras sušils iki 18–23 laipsnių.
Lietingi orai laikysis ir antradienį – naktį vėl vietomis, dieną daug kur palis.
„Vyraus trumpi lietūs, tačiau vakariniuose ir šiauriniuose rajonuose kai kur gali lyti įkyriai ir net smarkiai“, – prognoze dalija sinoptikė.
Temperatūra naktį nukris iki 8–13, o pajūryje iki – 14–17 laipsnių šilumos. Dieną oras sušils iki 17–22 laipsnių.
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