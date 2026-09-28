 Sinoptikų prognozė: savaitės pradžioje – saulė ir maloni šiluma

Sinoptikų prognozė: savaitės pradžioje – saulė ir maloni šiluma

2026-09-28 06:48
Brigita Juodelytė

Paskutinės rugsėjo dienos Lietuvoje bus šiltos ir daugiausia sausos. Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos duomenimis, pirmadienį oras sušils iki 21, o antradienį ir trečiadienį – iki 22 laipsnių.

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<span>Sinoptikų prognozė: savaitės pradžioje – saulė ir maloni šiluma</span>
Sinoptikų prognozė: savaitės pradžioje – saulė ir maloni šiluma / L. Balandžio/ BNS nuotr.

Pirmadienį šalyje bus mažai debesuota, lietaus nenumatoma. Pūs 4–9 m/s pietryčių vėjas, aukščiausia oro temperatūra sieks 16–21 laipsnį šilumos.

Antradienį žymesnio lietaus taip pat neprognozuojama. Naktį vėjas bus silpnas, dieną pūs 4–9 m/s pietinių krypčių vėjas. Naktį temperatūra nukris iki 4–9 laipsnių, pajūryje bus šilčiau – 10–13 laipsnių. Dieną oras sušils iki 17–22 laipsnių.

Trečiadienį žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas bus silpnas. Naktį termometrai rodys 6–11, vietomis – 12–14 laipsnių šilumos. Dieną temperatūra vėl sieks 17–22 laipsnius.

Vandens lygis svyravo

Tarnybos skelbiamais rugsėjo 25 d. hidrologiniais duomenimis, didžiojoje šalies dalyje vandens lygis svyravo, daugiausia kilo. Ryškesnis kilimas užfiksuotas Svyloje ties Guntauninkais – iki 43 cm, taip pat Nemune ties Smalininkais – iki 12 cm. Prognozuojamas tolesnis vandens lygio svyravimas.

Skelbiamais duomenimis, vandens temperatūra upėse siekia 10–19, ežeruose – 13–16, Kuršių mariose – 15, o Baltijos jūroje – 16–18 laipsnių šilumos.

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