926 daugiaaukščiai Kyjive vis dar neturi šildymo

„Mes atskirai analizavime padėtį Kyjive. Šiandienos ryto duomenimis, keliuose miesto rajonuose kairiajame krante 926 namams vis dar netiekiama šiluma. Energetikos ministerija ir Vidaus reikalų ministerija mobilizuoja papildomus generatorius. Sostinei padėti naudojami ištekliai iš visos Ukrainos“, – rašė V. Zelenskis.
Rusijos pajėgos per masinę ataką prieš sostinę naktį į sausio 24 d. panaudojo 12 raketų „Ch-22“, iš kurių devynios buvo numuštos. Dėl atakos beveik 6 tūkst. namų Kyjive liko be šildymo.