Zelenskis: Ukrainai reikia daugiau apsaugos

„Reiškiu užuojautą jų šeimoms ir artimiesiems“, – ryte socialiniuose tinkluose parašė V. Zelenskis.
Jo teigimu, Rusija į Ukrainą paleido daugiau nei 200 dronų, o apie atakas pranešta Sumų, Charkivo, Dnipropetrovsko, Zaporižios, Chmelnyckio ir Odesos regionuose. Jis vėl paragino sąjungininkus padidinti paramos apimtis.
„Vien šią savaitę buvo panaudota daugiau nei 1,3 tūkst. kovinių dronų, apie 1 050 valdomųjų aviacinių bombų ir 29 įvairių tipų raketų. Todėl Ukrainai vis dar reikia daugiau apsaugos – visų pirma, daugiau raketų oro gynybos sistemoms“, – rašė V. Zelenskis.
Rusija kasdien vykdo atakas, dažnai taikydamasi į Ukrainos energetikos infrastruktūros objektus, todėl šalyje dažnai pertraukiamas elektros ir šilumos tiekimas.
V. Zelenskis apkaltino Rusiją, kad ši „tyčia vilkina“ diplomatines pastangas užbaigti karą ir tuo pačiu metu intensyviai bombarduoja Ukrainą.
Kyjivas teigia, kad Maskva siekia padidinti spaudimą šaliai, kad priverstų ją priimti taikos planą pagal Rusijos sąlygas.
Po Ukrainos kontratakų Rusijos regionuose, su elektros tiekimo sutrikimu susijusias problemas tenka spręsti ir ten dirbančioms avarinėms tarnyboms.
Rusijos gynybos ministerija sekmadienį pranešė numušusi 63 Ukrainos dronus, tačiau, kaip ir daugeliu atvejų, išsamių duomenų apie padarytą žalą ar aukas nepateikė.
Rusijos nuostolių ir aukų skaičius tebėra žymiai mažesnis nei tas, apie kurį pranešama Ukrainoje.