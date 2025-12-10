AfD giria JAV saugumo strategiją ir planuoja vizitą

„AfD kartu su savo tarptautiniais draugais kovoja už konservatyvių idėjų atgimimą Šiaurės Amerikoje ir Europoje“, – sakė partijos atstovas užsienio reikalams Markusas Frohnmaieris.
Antiimigracinės partijos AfD parlamentaras M. Frohnmaieris sakė, kad ketvirtadienį vyks į Jungtines Valstijas ir planuoja susitikimus Vašingtone bei Niujorke.
Vizitas rengiamas, JAV prezidentui Donaldui Trumpui siekiant sustiprinti kraštutinių dešiniųjų politines jėgas Europoje, įskaitant praėjusią savaitę paskelbtą naująją saugumo strategiją, kurioje giriama „auganti patriotinių Europos partijų įtaka“.
33 puslapių dokumente JAV vyriausybė įpareigojama „ugdyti pasipriešinimą dabartinei Europos trajektorijai europiečių tautose“.
AfD aktyviai siekia užmegzti glaudžius ryšius su D. Trumpo judėjimu MAGA.
M. Frohnmaieris naujienų agentūrai AFP sakė, kad „AfD kuria tvirtas partnerystes su tomis jėgomis, kurios gina nacionalinį suverenitetą, kultūrinį identitetą ir realistišką saugumo bei migracijos politiką“.
JAV Kongreso narė, respublikonė iš Floridos Anna Paulina Luna (Ana Polina Luna) praėjusį mėnesį Vokietijos laikraščiui „De Welt“ sakė, kad tikisi šalyje priimti apie 40 AfD politikų.
Vienas iš AfD lyderių, Tino Chrupalla dalyvavo sausį vykusioje D. Trumpo inauguracijoje, o keli artimi D. Trumpo patikėtiniai atvirai reiškė paramą Vokietijos kraštutinių dešiniųjų partijai.
Milijardierius Elonas Muskas (Ilonas Maskas), pagrindinis D. Trumpo rinkimų kampanijos rėmėjas ir buvęs patarėjas, aktyviai agitavo už AfD lyderę Alice Weidel prieš vasarį vykusius rinkimus Vokietijoje.
JAV viceprezidentas J. D. Vance'as vasarį sakydamas kalbą Miuncheno saugumo konferencijoje paragino pagrindines Vokietijos politines partijas nebesipriešinti bendradarbiavimui su AfD.
J. D. Vance'as sakydamas kalbą, kuri pribloškė Europos lyderius Miuncheno saugumo konferencijoje, pasmerkė tai, ką jis vadino „žodžio laisvės“ apribojimais Europoje, ir piktinosi bandymais iš valdžios pašalinti dešiniųjų pažiūrų antiimigracinius populistus.
D. Trumpo administracijos paskelbtoje naujojoje nacionalinio saugumo strategijoje panašiai kritikuojama Europos politika, teigiant, kad senajam žemynui gresia „reali ir dar atšiauresnė civilizacijos ištrynimo perspektyva“ dėl jo imigracijos politikos, „laisvo žodžio cenzūros ir politinės opozicijos slopinimo“ bei kitų priežasčių.
