AfD lyderė Merzui: rinkėjai aiškiai pasakė, kad jūsų koalicijai atėjo galas

A. Weidel kalbėjo žemuosiuose Vokietijos parlamento rūmuose Bundestage per biudžeto svarstymų savaitę. Tai buvo pirmas kartas po sekmadienio rinkimų, kai ji ir F. Merzas susitiko akis į akį.
Kaip skelbta sekmadienio rinkimus triuškinamai laimėjo AfD, surinkusi beveik 44 proc. balsų. F. Merzo krikščionys demokratai (CDU) nuo jos partijos gerokai atsiliko ir surinko apie 17 proc.
„Saksonijos-Anhalto rinkėjai jums visiškai aiškiai, demokratinio suvereno kalba, pasakė: juodųjų ir raudonųjų koalicijai atėjo galas“, – parlamente F. Merzui sakė A. Weidel, turėdama galvoje jo konservatorių ir jaunesniųjų koalicijos partnerių socialdemokratų (SPD) partijų spalvas.
A. Weidel taip pat kritikavo F. Merzo ekonominę politiką ir apkaltino jį vykdant precedento neturinčią skolinimosi politiką.
„Jūs rekordiniu greičiu vedate Vokietiją į valstybės bankrotą“, – pareiškė ji ir pridūrė, kad biudžeto projektas yra kapituliacijos deklaracija.
F. Merzo vyriausybė pernai sušvelnino griežtas Vokietijos skolinimosi taisykles, kad galėtų smarkiai padidinti investicijas į gynybą, infrastruktūrą ir kovą su klimato kaita.
Merzo atkirtis
F. Merzas užsipuolė kraštutinių dešiniųjų partiją „Alternatyva Vokietijai“ (AfD), pavadindamas ją „destruktyvia jėga“. AfD Saksonijoje-Anhalte negavo absoliučios daugumos, sakė jis per debatus biudžeto svarstymo savaitę.
„Niekur Vokietijoje su tokia politika jūs negausite daugumos“, – pabrėžė F. Merzas savo kalboje, kurią nuolat pertraukdavo AfD narių šūksniai. Tarp CDU/CSU ir AfD esą tvyro „didelė praraja“ užsienio politikos, Europos politikos, socialinės politikos ir taikos politikos srityse.
F. Merzas savo kaboje pažymėjo, kad Vokietija toliau rems Ukrainą jos gynybinėje kovoje su Rusija ir taip atsiribojo nuo AfD.
„Mes remiame Ukrainą ir toliau ją remsime, nes ji gina ir mūsų laisvę“, – kalbėjo kancleris. Jis apkaltino A. Weidel „tiesiog groteskišku aukos ir agresoriaus sukeitimu vietomis“.
Kalbėdamas apie Rusijos invaziją į Ukrainą, F. Merzas sakė: „Niekas negrasino Rusijai – nei NATO, nei Europos Sąjunga, nei Vokietija.“
„Vienintelis dalykas, kuris iš tiesų kelia grėsmę Rusijai ir Putinui, yra demokratijos spindesys“, – tęsė F. Merzas. Ukraina, pasak jo, buvo pakeliui į Europos demokratinę šeimą. AfD „akivaizdžiai ir toliau stovi Rusijos pusėje, kai kalbama ir apie mūsų laisvės gynimą čia“.
„Būtent čia tvyro gili praraja tarp jūsų ir mūsų – gili praraja užsienio politikoje, gili praraja Europos politikoje, taip pat gili praraja socialinėje politikoje ir taikos politikoje, – sakė F. Merzas. –„Mes ir ateityje ginsime savo laisvę“. Kad tai būtina, Vokietija esą „visiškai nauju mastu“ turėjo suprasti vėliausiai rugpjūčio 4 d. per dronų ataką Leipcigo oro uoste.
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