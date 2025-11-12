AfD lyderė susirūpino dėl į Rusiją važinėjančių bendrapartiečių

Nors pasigirdo įtarimų, kad partija galėjo šnipinėti ir siekti įsiteikti Kremliui, keli jos politikai paskelbė planuojantys šią savaitę dalyvauti simpoziume Rusijos Sočio kurorte prie Juodosios jūros. Planai Vokietijoje sulaukė daug kritikos, nes Maskvos santykiai su Berlynu yra priešiški.
„Atvirai kalbant, negaliu suprasti, ką jie iš tikrųjų ten turėtų daryti“, – reporteriams sakė A. Weidel.
Praėjusią savaitę įtakingi įstatymų leidėjai iš kitų Vokietijos partijų, įskaitant konservatyvų žvalgybos priežiūros komiteto pirmininką, apkaltino AfD politikus šnipinėjimu Rusijai pateikiant daugybę detalių parlamentinių pasiteiravimų delikačiais klausimais.
Būsima išvyka į Sočį ne kartą minėta per parlamentinius debatus dėl šių įtarimų, kaip ir kiti glaudūs kai kurių AfD politikų ryšiai su Rusija.
Buvo pranešta, kad darbotvarkėje numatytas susitikimas su buvusiu Rusijos prezidentu Dmitrijumi Medvedevu, tvirtu Rusijos invazijos į Ukrainą palaikytoju, bet vėliau AfD lyderiai tai uždraudė.
A. Weidel, siekianti paversti AfD svarbia Vokietijos politikos jėga, gynė atviresnę partijos poziciją Rusijos atžvilgiu, bet sakė, kad naudos iš kelionės į Sočį būtų labai mažai.
AfD parlamentaras Raineris Rothfussas buvo atkalbėtas nuo kelionės, sakė A. Weidel. Kitas partijos parlamentaras, Steffenas Kotre, planų neatsisako.
A. Weidel pažadėjo peržiūrėti tai, kaip AfD tvirtina savo narių užsienio keliones, ir sakė, kad gairės bus griežtai taikomos, o už jų nesilaikymą grės nuobaudos, įskaitant pašalinimą iš partijos.
„Šis procesas turi būti aiškiai apibrėžtas, nes ateityje taip tęstis negali“, – sakė ji.
„Yra daug nepasitenkinimo, kaip tik dėl to, kad šios kelionės išvis niekaip nepasiteisina“, – pridūrė A. Weidel.
