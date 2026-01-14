 Vokietija siųs karius į Grenlandiją, kurios kontrolę nori perimti Donaldas Trumpas

2026-01-14 22:59
BNS inf.

Vokietija prisijungs prie kitų Europos valstybių, kurios siųs savo karius į Grenlandiją, trečiadienį pranešė Berlynas, JAV prezidentui Donaldui Trumpui (Donaldui Trumpui) toliau grasinant perimti šią Danijos Karalystei priklausančią Arkties salą.

Vokietija siųs karius į Grenlandiją, kurios kontrolę nori perimti Donaldas Trumpas
Vokietija siųs karius į Grenlandiją, kurios kontrolę nori perimti Donaldas Trumpas / Scanpix nuotr.

Vokietijos gynybos ministerija pranešė, kad nuo ketvirtadienio dislokuota 13 narių Bundesvero (ginkluotųjų pajėgų) žvalgybos komanda siekia „išsiaiškinti, kokį karinį indėlį ji galėtų įnešti, siekiant paremti Daniją užtikrinant saugumą regione“.

