AfD teikia baudžiamąjį skundą prieš Merzą

„Nusprendėme pateikti baudžiamąjį skundą prieš kanclerį Friedrichą Merzą“, – socialiniame tinkle „X“ paskelbtame vaizdo įraše sakė AfD parlamentaras Stephanas Brandneris ir pavadino parlamente nuskambėjusias F. Merzo pastabas „smerktinomis“.
F. Merzas trečiadienį per įtemptą diskusiją parlamente apkaltino AfD etninio valymo propagavimu ir tuo sukėlė opozicinės partijos atstovų protesto šūksnius.
„Žodis „remigracija“ yra ne kas kita, kaip etninio valymo sinonimas“, – pareiškė F. Merzas, kalbėdamas apie pagrindinį AfD šūkį.
„Remigracija“ yra ne kas kita, kaip etninis valymas pagal odos spalvą ir kilmę“, – nurodė jis.
AfD tvirtina, kad „remigracija“ reiškia užsieniečių nusikaltėlių ir neteisėtai į Vokietiją atvykusių asmenų deportavimą.
Tačiau kai kurie kraštutiniai dešinieji šį terminą taip pat vartojo kalbėdami apie migrantų ir netgi iš užsienio kilusių Vokietijos piliečių deportavimą.
AfD įstatymų leidėjas S. Brandneris F. Merzo komentarus pavadino „nesąmone“ ir pažymėjo, kad „mūsų šalies vykdomosios valdžios vadovui nepriimtina skleisti tokį melą ir šmeižtą“.
Vokietijoje, kaip ir daugelyje kitų šalių, parlamentarams suteikiama neliečiamybė dėl komentarų, išsakytų parlamento salėje. Tačiau įstatymai numato išimtį „šmeižikiškų įžeidimų“ atveju.
Už parlamento ribų Vokietijos žodžio laisvės įstatymai pastaraisiais metais kelia nesutarimus, nes kritikai, įskaitant ir kai kuriuos AfD narius, teigia, jog griežtos taisyklės varžo saviraišką.
Pastaraisiais metais būta keleto didelio atgarsio sulaukusių bylų, kuomet buvo atliekami baudžiamieji tyrimai dėl politikų įžeidimo, pašiepimo ar aštrios kritikos.
Pavyzdžiui, teismas vienam vyrui anksčiau šįmet skyrė baudą už tai, kad jis internete paskelbtame komentare pavadino F. Merzą „lackaffe“ (šis žodis apytikriai reiškia snobišką dendį), o kitų atžvilgiu buvo atliekami tyrimai dėl to, nes jie pavadino jį „pinokiu“ ir „melagiu Fritzu“.
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