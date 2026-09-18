AFP fotografas užfiksavo Trumpą, apžiūrintį galbūt griaunamo Kenedžio centro vaizdą

Išskirtinėje nuotraukoje, kurią trečiadienio vakarą Endriuso karinėje bazėje užfiksavo AFP fotografas Brendanas Smialowskis, per lėktuvo „Air Force One“ langus matyti respublikonų lyderis, laikantis plakatą su matomu užrašu raudonomis raidėmis: „Kenedžio centro griov...“
Likusią žodžio dalį užstojo lėktuvo lango rėmas, tačiau D. Trumpas ne kartą svarstė apie Vašingtono mieste esančio kultūros centro nugriovimą.
Po užrašu matyti didelė nuotrauka, kurioje pavaizduota geltonos spalvos sunkioji statybų technika, surenkanti nugriauto pastato griuvėsius.
B. Smialowskis, fotografavęs D. Trumpo grįžimą į Vašingtoną po mitingo Šiaurės Karolinoje, sakė, kad atidžiai stebėjo prezidentą, nes šis sėdėjo kitame krėsle nei įprastai.
„Tai įdomi nuotrauka, – sakė B. Smialowskis, kuris jau 20 metų fiksuoja Baltųjų rūmų veiklą. – Kenedžio centras šiuo metu yra naujienų akiratyje, o jo ateitis – taip pat.“
AFP nuotraukos socialiniuose tinkluose buvo peržiūrėtos milijonus kartų ir pateko į daugelio JAV žiniasklaidos priemonių antraštes.
Jos taip pat buvo įtrauktos kaip įrodymai į ketvirtadienį teismui pateiktą dokumentą, kurį parengė Joyce Beatty, Ohajo valstijos demokratų partijos kongresmenė ir Kenedžio centro valdybos narė, ginčijanti D. Trumpo vykdomą šios institucijos pertvarką.
Trumpo-Kenedžio centras?
Prezidento populiarumo reitingams esant ties žema 30 proc. riba – tvyrant nepasitenkinimui karu prieš Iraną bei kylančiomis pragyvenimo išlaidomis – D. Trumpas tapo tiesiog apsėstas idėjos Kenedžio centrą pervadinti savo vardu.
Teisėjui šią savaitę priėmus sprendimą, kad D. Trumpo pavardė negali būti užrašyta ant pastato išorės, jis pagrasino šį pastatą išvis nugriauti.
D. Trumpas pareiškė, kad jo administracija planavo atlikti būtinus, milijonus dolerių kainuojančius renovacijos darbus, tačiau vėliau pastatą tektų „subsidijuoti dar ilgus metus“.
„Manau, kad Trumpo administracija tikrai turėtų sulaukti pripažinimo, nes, atvirai sakant, jei to nepadarysime, centras užsidarys. Galiausiai jis bus nugriautas“, – sakė jis trečiadienį.
D. Trumpas ir jo paties atrinkti Kenedžio centro valdybos nariai tvirtino, kad pagrindinis pastatas, pastatytas septintajame dešimtmetyje, yra pavojingai nusidėvėjęs.
Pasak ketvirtadienį teismui pateikto D. Trumpo administracijos dokumento, trečiadienį objektas buvo uždarytas septynioms dienoms „siekiant įvertinti esamus saugos pavojus“.
Tai įvyko po to, kai trečiadienio rytą advokatų kontoros, atstovaujančios J. Beatty, darbuotoja bandė apsilankyti Kenedžio centre, tačiau ją sustabdė darbuotojai, jai pasakę, kad centras uždarytas.
Savo pareiškime teismui ši darbuotoja rašė, kad centras buvo užtvertas apsaugine tvora, ir ji matė, kaip šakinis krautuvas „keletą kartų važiuodamas trenkėsi į pastato kolonas“.
Kenedžio centro perėmimas yra vienas iš kelių projektų, kuriais siekiama įtvirtinti D. Trumpo prekės ženklą JAV sostinėje, įskaitant prabangią auksinę apdailą Ovaliniame kabinete, triumfo arką netoli Nacionalinės alėjos ir pusės milijardo dolerių vertės pokylių salę Baltuosiuose rūmuose.
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