„Airbus A320“ pirmąkart aplenkė „Boeing 737“ pagal visų laikų pardavimus

Iki praėjusio mėnesio pabaigos „Boeing“ pardavė 12 254 1968-aisiais rinkai pristatytus 737 modelio lėktuvus, o 1988 metais pradėtus naudoti „Airbus 320“, dabar perkamiausius orlaivius užsakovai iki praėjusio mėnesio pabaigos gavo 12 257.
Europos lėktuvų gamintojo pranašumas prieš JAV konkurentą komercinių pristatymų srityje atspindi ilgalaikius „Boeing“ saugos ir kokybės kontrolės problemų, kilusių pastaraisiais metais, padarinius, įskaitant 20 mėnesių trukusį šio modelio lėktuvo skrydžių sustabdymą po dviejų „737 MAX“ katastrofų 2018 ir 2019 metais, per kurias žuvo 346 žmonės.
Be to, JAV federaliniai pareigūnai apribojo „737 MAX“ gamybą iki 38 vienetų per mėnesį po 2024-ųjų sausio incidento su šio modelio „Alaska Airlines“ orlaiviu.
Atitinkamas išvadas padaręs „Boeing“, kurių įgyvendinimą atidžiai prižiūri aviacijos saugos reguliavimo institucijos, tikisi, kad šių metų pabaigos bus leista per mėnesį gaminti 42 „737 MAX“ lėktuvu.
