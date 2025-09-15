Aiškėja daugiau detalių apie įtariamą Kirko žudiką

Jutos priemiestyje augęs T. Robinsonas atrodė daug žadantis jaunuolis. Baigęs vidurinę mokyklą, jis paviešino įrašą, kuriame išdidžiai perskaitė Jutos valstijos universiteto laišką, kuriame jam siūloma ketverių metų stipendija.
„Sveikiname, buvote atrinktas gauti rezidento prezidentinę stipendiją Jutos valstijos universitete. Šios stipendijos vertė – maždaug 32 tūkst. dolerių. Ši stipendija skiriama ketveriems metams“, – skaitė jis.
Tačiau T. Robinsonas paliko universitetą vos po semestro, pasiėmė akademinių atostogų ir niekada negrįžo. Vėliau įstojo į koledžą mokytis elektrotechnikos, įgijo elektriko pameistrio licenciją.
Pareigūnai išplatino sulaikyto T. Robinsono nuotraukas. Tyrėjai atliko kratą jo namuose. T. Robinsono kaimynai šokiruoti.
„Esu labai sukrėsta, kad tai taip arti namų. Visi labai glaudžiai bendraujame. Apskritai tai labai graži bendruomenė“, – teigė pašnekovė.
Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:
T. Robinsonas, kaip ir jo šeima, buvo politiškai konservatyvus ir palaikė JAV prezidentą Donaldą Trumpą. Kol kas neaišku, kodėl iš mylinčios viduriniosios klasės respublikonų rinkėjų šeimos kilęs, Jutos Sent Džordžo mieste augęs jaunuolis ėmė nekęsti Ch. Kirko.
Nors policija vis dar tiria žmogžudystę, pareigūnai pasakoja apie antifašistinius užrašus, išgraviruotus ant tūtelių, rastų netoli nusikaltimo vietos, kaip galimą politinių motyvų įrodymą.
Dėl savo griežtų pažiūrų rasės, lyties, šaunamųjų ginklų ir kitais opiais klausimais Ch. Kirkas buvo itin skaldanti figūra, nors net oponentai gyrė jo norą diskutuoti.
„Užrašai ant trijų neiššautų tūtelių skelbė: „Ei, fašiste! Gaudyk!“, o ant kitos buvo užrašas – „Bella ciao“. Ant trečios, neiššautos tūtelės, buvo parašyta: „Jei skaitai tai, esi gėjus“, – šnekėjo Jutos gubernatorius Spenceris Coxas.
Pareigūnams prireikė 33 valandų įtariamajam sulaikyti. T. Robinsono tėvas, pamatęs pareigūnų paskelbtas įtariamojo nuotraukas, paklausė sūnaus, ar jis nužudė Ch. Kirką. Šis prisipažino. Iš pradžių jis atsisakė pasiduoti ir pasakė tėvui, kad verčiau nusižudytų. Tėvas susisiekė su šeimos draugu dvasininku, kuris vėliau ir pranešė pareigūnams, kur yra įtariamas šaulys.
„Tai besiplėtojantis tyrimas, toliau dirbsime su valstijos ir vietos valdžios institucijomis, teiksime jiems įrodymus, kurių reikia baudžiamajam persekiojimui. Būsime čia, kad atsakytume į kiekvieną jų skambutį, kiek tik reikės, kol rasime ir sulaikysime visus įtariamuosius, kurie prisidėjo prie šio nusikaltimo“, – nurodė FTB direktorius Kashas Patelis.
Ch. Kirko našlė Erika Kirk socialiniame tinkle pasidalijo širdį veriančiu vaizdu. E. Kirk ašarodama kreipėsi į tautą.
„Kai vakar grįžau namo, dukrytė puolė man į glėbį ir pasakė: „Mamyte, aš pasiilgau tavęs.“ Atsakiau: „Aš irgi tavęs pasiilgau, mažyle.“ Tada ji paklausė: „Kur tėtis?“ Ką gali pasakyti trejų metų vaikui? Pasakiau: „Mažyle, tėtis tave labai myli. Nesijaudink. Jis išvykęs į komandiruotę su Jėzumi“, – pasakojo Ch. Kirko našlė.
Našlė kreipėsi į JAV prezidentą.
„Pone prezidente, mano vyras jus mylėjo, jis žinojo, kad jūs jį taip pat mylėjote. Jūsų draugystė buvo nuostabi“, – teigė E. Kirk.
D. Trumpas dalyvaus Ch. Kirko laidotuvėse, kurios turėtų vykti kitą savaitgalį Arizonoje. E. Kirk pažadėjo tęsti vyro pradėtus darbus.
„Piktadariai, atsakingi už mano vyro nužudymą, neturi supratimo, ką jie padarė. Jie nužudė Charlie, nes jis skelbė patriotizmo ir Dievo gailestingos meilės žinią. Jie visi turėtų žinoti: jei manėte, kad mano vyro misija iki šiol buvo galinga, jūs neturite supratimo, ką dabar išlaisvinote visoje šalyje“, – nurodė E. Kirk.
31-erių Ch. Kirkas pašautas per viešą renginį Jutos slėnio universitete. Jutoje už nužudymą sunkinančiomis aplinkybėmis, kuriuo įtariamas T. Robinsonas, skiriama mirties bausmė. Amerikos prezidentas pareiškė, kad tokios bausmės ir norėtų šioje byloje.
