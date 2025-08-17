Aiškėja, kurie lyderiai lydės Zelenskį į JAV

„Ministras pirmininkas kartu su kitais Europos lyderiais yra pasirengęs paremti šį tolesnių derybų etapą“, – teigiama pranešime, paskelbtame iki sekmadienį įvykstant Ukrainos ir jos rėmėjų vaizdo konferencijai.
Be to, prie kitų Europos lyderių V. Zelenskio kelionėje į Vašingtoną prisijungs ir Italijos premjerė Giorgia Meloni, pranešė vienas oficialus vyriausybės asmuo.
Po to, kai Aliaskoje įvyko D. Trumpo aukščiausiojo lygio susitikimas su Rusijos vadovu Vladimiru Putinu, Europos šalių vadovai į Vašingtoną vyks derėtis dėl karo Ukrainoje užbaigimo.