Ali Khamenei: Donaldo Trumpo administracija nėra verta bendradarbiavimo su Iranu

„Tokia vyriausybė (JAV) nėra verta, kad su ja bendradarbiautų tokia vyriausybė kaip Islamo Respublika“, – pareiškė jis.
A. Khamenei atmetė teiginius, jog Iranas esą siuntė žinutes Vašingtonui, pavadindamas juos visišku melu.
Irano aukščiausiasis lyderis ajatola Ali Khamenei (Ali Chamenėjus) ketvirtadienį pareiškė, kad JAV prezidento Donaldo Trumpo (Donaldo Trampo) administracija, jo teigimu, nėra verta kontaktų ar bendradarbiavimo su Teheranu.
„Tokia vyriausybė (JAV) nėra verta, kad su ja bendradarbiautų tokia vyriausybė kaip Islamo Respublika“, – pareiškė jis.
A. Khamenei atmetė teiginius, jog Iranas esą siuntė žinutes Vašingtonui, pavadindamas juos visišku melu.
Naujausi komentarai