Aliaskoje neužtikrinęs paliaubų, Donaldas Trumpas siekia JAV, Rusijos ir Ukrainos vadovų susitikimo

Tris valandas trukusiose Baltųjų rūmų ir Kremliaus vadovų derybose oro pajėgų bazėje Aliaskoje proveržio nepasiekta, tačiau D. Trumpas ir Europos lyderiai pareiškė norintys surengti naują aukščiausiojo lygio susitikimą, kuriame dalyvautų Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis.
Jis pranešė, kad pirmadienį vyks į Vašingtoną, o Europos lyderiai sakė esantys pasirengę sugriežtinti sankcijas Rusijai po to, kai D. Trumpas juos informavo apie susitikimą ir jie patys surengė atskirą pokalbį.
D. Trumpas savo įraše platformoje „Truth Social“ išliko optimistiškai nusiteikęs dėl susitikimo su V. Putinu.
„Puiki ir labai sėkminga diena Aliaskoje!“, – skelbė jis ir pridūrė, kad Europos lyderiai palaikė jo planą surengti trišalį susitikimą su V. Putinu ir V. Zelenskiu.
„Visiems tapo aišku, kad geriausias būdas užbaigti siaubingą karą tarp Rusijos ir Ukrainos – tai pereiti tiesiai prie taikos susitarimo, kuris užbaigtų karą, o ne prie paprasto susitarimo dėl paliaubų, kurios dažnai neišlaikomos“ – sakė D. Trumpas, patvirtindamas įvyksiant susitikimui su V. Zelenskiu pirmadienį.
„Jei viskas pavyks, tada suplanuosime susitikimą su prezidentu Putinu. Galimai bus išgelbėtos milijonų žmonių gyvybės“, – teigė jis.
D. Trumpas daugiau nei valandą kalbėjosi su V. Zelenskiu, prie kurių vėliau prisijungė Jungtinės Karalystės (JK) premjeras Keiras Starmeris (Kiras Starmeris), Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas (Emaniuelis Makronas), Vokietijos kancleris Friedrichas Merzas (Frydrichas Mercas), NATO generalinis sekretorius Markas Rutte (Markas Riutė) ir Europos Komisijos (EK) pirmininkė Ursula von der Leyen (Urzula fon der Lajen), sakė Europos Sąjungos (ES) atstovas spaudai.
Ukrainiečių lyderis teigė, kad D. Trumpas informavo jį apie savo derybų su Rusijos vadovu „pagrindinius aspektus“ ir kad pirmadienį vyks į Vašingtoną, „kad aptartume visas detales, susijusias su žudynių ir karo nutraukimu“.
Europos lyderiai, kurie buvo susirūpinę dėl jų neįtraukimo į derybas Aliaskoje, šeštadienį surengė atskirą pokalbį ir pareiškė, kad pritaria siūlomam trijų šalių viršūnių susitikimui.
„Taip pat esame pasirengę bendradarbiauti su prezidentu Trumpu ir prezidentu Zelenskiu siekiant surengti trišalį viršūnių susitikimą su Europos parama“, – sakoma bendrame pareiškime, kuriame priduriama, kad būtina toliau daryti spaudimą Rusijai.
„Kol žudymas Ukrainoje tęsis, esame pasirengę išlaikyti spaudimą Rusijai. Toliau stiprinsime sankcijas ir platesnio masto ekonomines priemones, kad darytume spaudimą Rusijos karo ekonomikai, kol bus pasiekta teisinga ir ilgalaikė taika“, – teigė jie.
Ukrainai – JAV pasiūlymas dėl saugumo garantijų
Europos lyderiai pridūrė, kad Maskva „negali turėti veto teisės“ dėl Ukrainos stojimo į ES ar NATO.
Kyjivas jau seniai siekia įstoti į NATO, tačiau Rusija tai nurodo kaip vieną iš karo Ukrainoje priežasčių, o kai kurie Vakaruose išreiškė nepritarimą šiai idėjai.
Europos vadovai taip pat palankiai įvertino tai, ką jie pavadino D. Trumpo pasiūlytomis „saugumo garantijomis“, tačiau nepateikė detalių.
„Būtinos tvirtos saugumo garantijos, apsaugančios Ukrainos ir Europos gyvybiškai svarbius saugumo interesus“, – socialiniame tinkle „X“ sakė EK vadovė U. von der Leyen.
Vienas diplomatinis šaltinis naujienų agentūrai AFP tvirtino, kad D. Trumpas pasiūlė Ukrainai saugumo garantijas, panašias į tas, kurias teikia NATO, tačiau be prisijungimo prie bloko.
„Kaip vieną iš saugumo garantijų Ukrainai amerikiečių pusė pasiūlė 5-ojo straipsnio tipo garantiją, nesusijusią su NATO, dėl kurios esą susitarta su Putinu“, – teigė šaltinis.
Šis pasiūlymas buvo iškeltas per JAV prezidento pokalbį su Ukrainos vadovu ir Europos lyderiais anksčiau šeštadienį, teigė šaltinis, prašęs išlaikyti jo tapatybę nežinoma.
NATO kolektyvinis saugumas grindžiamas 5-ojo straipsnio principu: jei užpuolama viena narė, ją gina visas Aljansas.
Kitas su šiuo klausimu susipažinęs šaltinis patvirtino, kad buvo aptartos garantijos, panašios į tas, kurios suteikiamos NATO narėms.
Tačiau šis šaltinis pridūrė: „Niekas nežino, kaip tai galėtų veikti ir kodėl Putinas su tuo sutiktų, jei jis kategoriškai pasisako prieš NATO ir akivaizdžiai prieš iš tiesų veiksmingas Ukrainos suvereniteto garantijas.“
„Kitą kartą Maskvoje“
D. Trumpas ir V. Putinas po derybų, vykusių Šaltojo karo laikų oro pajėgų bazėje, D. Trumpas ir V. Putinas kalbėjo šiltai, bet neatsakė į žurnalistų klausimus – tai labai neįprasta žiniasklaidą išmanančiam JAV prezidentui.
Spaudos konferencija truko vos 12 minučių.
„Mes dar nepasiekėme tikslo, bet padarėme pažangą. Susitarimo nėra, iki kol jis yra“, – sakė D. Trumpas.
„Turėjome itin produktyvų susitikimą, ir dėl daugelio punktų buvo susitarta“, – teigė jis.
„Jų liko tik labai nedaug, kai kurie nėra tokie reikšmingi, vienas tikriausiai pats reikšmingiausias“, – neišsiplėsdamas kalbėjo D. Trumpas.
D. Trumpas vėliau televizijai „Fox News“ pareiškė, kad Ukrainos prezidentas dabar turi imtis darbo ir ant Aliaskos viršūnių susitikimo pamatų sukurti susitarimą, kuris nutrauktų Rusijos invaziją.
„Dabar iš tikrųjų nuo prezidento Zelenskio priklauso, ar tai pavyks. Taip pat sakyčiau, kad Europos šalys turi šiek tiek įsitraukti, bet tai priklauso nuo prezidento Zelenskio“, – sakė D. Trumpas, teigdamas, kad susitikimą su Kremliaus šeimininku vertina dešimčia balų iš dešimties.
V. Putinas bendro pobūdžio pranešime spaudos konferencijoje teigė besitikintis, „kad mūsų pasiektas sutarimas (...) atvers kelią taikai Ukrainoje“.
V. Putinas per trumpą pasirodymą su D. Trumpu perspėjo Ukrainą ir Europos šalis „nekurti jokių kliūčių“ ir „nebandyti sutrikdyti šios kylančios pažangos provokacijomis ar užkulisinėmis intrigomis“.
D. Trumpui svarstant apie antrąjį susitikimą, V. Putinas nusišypsojo ir angliškai tarė: „Kitą kartą Maskvoje.“
Buvęs KGB agentas bandė pataikauti D. Trumpui, kuris praeityje yra reiškęs susižavėjimą Rusijos lyderiu.
Prieš susitikimą D. Trumpas perspėjo, kad Rusija gali tikėtis „rimtų pasekmių“, jei nesutiks nutraukti ugnies.
Tačiau po derybų duodamas interviu „Fox News“, paklaustas apie šias pasekmes, D. Trumpas atsakė, kad „dėl to, kas šiandien įvyko, manau, kad dabar man nereikia apie tai galvoti“.