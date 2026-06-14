„AliExpress“ ir „Temu“ parduoda tikrus namus

Kinijos pardavėjai prekyvietėje „AliExpress“ siūlo surenkamuosius konteinerinius namus, kurių plotas yra nuo 6 iki 12 kvadratinių metrų. Vienas iš modelių su trimis miegamaisiais kainuoja 4 781 eurą – su nemokamu pristatymu iš Kinijos Henano provincijos. Laukti reikia apie du mėnesius.
Pardavėjai teigia, kad namas yra tinkamas gyventi iškart po sumontavimo – jame jau yra visos reikalingos komunikacijos. Kai kuriems modeliams suteikiama penkerių metų garantija, o konstrukciją galima pritaikyti pagal poreikius, pasirenkant išplanavimą ir funkcijas.
Panašių pasiūlymų taip pat galima rasti „Temu“. Amerikiečių tinklaraštininkas Unspeakable surinko keletą tokių konstrukcijų ir atliko stresinį testą – į namą nukreipė galingą pramoninį ventiliatorių. Konstrukcija pradėjo vibruoti. Kai po surinkimo buvo parodyti galutiniai rezultatai, vaizdo įrašas surinko 140 000 patiktukų, o žiūrovai prisipažino esantys maloniai nustebinti.
Australijos gyventoja, praėjus šešiems mėnesiams po įsikėlimo, pasidalijo atviru atsiliepimu.
„Jis vis dar stovi. Esu gana patenkinta tuo, ką gavau“, – sakė ji, tačiau prisipažino, kad patyrė nuotėkių ir tualetą teko taisyti pačiai.
Pigių namų populiarumo augimas siejamas su būsto krize Didžiojoje Britanijoje ir Europoje.
Remiantis Fiskalinių studijų instituto duomenimis, 25–34 metų amžiaus britų suaugusiųjų, gyvenančių su tėvais, dalis nuo 2006 iki 2024 m. padidėjo nuo 13 iki 18 proc. Pagrindinė priežastis – didelė nuomos kaina: vidutiniškai 649 eurai per mėnesį šalyje ir apie 1150 eurų Londone.
Pirkiniai Kinijos prekyvietėse
Amerikiečių tinklaraštininkas iš Kanzaso nusipirko tris kiniškus minikaterius su elektriniais varikliais platformoje „Temu“ ir išvyko jų išbandyti ežere. Kateriai pasirodė esantys labai maži, o tinklaraštininkas nuskandino net du iš jų vos tik į juos atsisėdęs. Toliau viskas klostėsi pagal domino principą: didelė valtis įstrigo dėl žemo vandens lygio, trečiojo katerio akumuliatorius išsikrovė, o vėliau vienas po kito įstrigo ir visureigiai „Ford Bronco“ bei „Mercedes G-Class“, kurie bandė visus ištraukti.
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