Andriuščenko: rusai masiškai perkelia karinę techniką į Zaporižios sektorių

2025-08-17 12:12
Jūras Barauskas (ELTA)

Rusų pajėgos aktyviai perkelia karinės technikos, amunicijos ir karinio personalo kolonas Zaporižios kryptimi, pranešė Ukrainos Okupacijos tyrimų centro vadovas Petro Andriuščenko.

„Kalbant apie prezidento minėtą technikos perkėlimą – jis visą savaitę vyksta skirtingu intensyvumu Zaporižios kryptimi. Daugiausia tai gyvoji jėga ir amunicija. Vakar ir šiandien veiksmai buvo ypač aktyvūs. Štai tau ir Putino taikos iniciatyvos“, – platformoje „Telegram“ rašė P. Andriuščenko.

Tačiau jis taip pat atkreipė dėmesį į ženklus, kad Rusijos pajėgos galimai patiria nesėkmių.

„Geroji žinia yra ta, kad iš Zaporižios į ligonines aktyviai kursuoja sunkusis transportas. Kažkas rusams tikrai nevyksta pagal planą. Taigi, dar ne laikas čia atsirasti masinėms kapavietėms. Tačiau tikrai turėtume tikėtis eskalacijos“, – pridūrė P. Andriuščenko.

