Andy Burnhamas: JK pirmininkaujant G20 bus dirbama prie DI saugumo standartų

„Šiandien galiu pranešti, kad kitais metais pirmininkaujant JK G20, dirbtinį intelektą iškelsiu į patį centrą“, – sakė A. Burnhamas.
„Sieksime susitarti dėl vieno pasaulinių principų ir standartų rinkinio, kad užtikrintume skaidrumą ir prieigą, reikalingą mūsų pasirengimui didinti ir užtikrinti, kad DI plėtra būtų saugi“, – pabrėžė jis.
A. Burnhamas taip pat paskelbė apie naują partnerystę su Jungtinėmis Valstijomis DI srityje, kuria siekiama padėti apsaugoti kritinę infrastruktūrą nuo atakų.
„Šiandien skelbiu, kad kuriame naują partnerystę su Jungtinėmis Valstijomis gynybos srityje, pasitelkiant dirbtinį intelektą, kad apsaugotume savo kritinę nacionalinę infrastruktūrą“, – sakė jis.
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