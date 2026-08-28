Antradienį prisieks naujasis Norvegijos karalius Hokonas VIII

Datą penktadienį transliuotojui NRK paskelbė Norvegijos parlamento pirmininkas Masudas Gharahhani. Priesaika naujajam monarchui yra privaloma ir vyks parlamente, vadinamame Stortingu, netoli Karališkųjų rūmų Osle.
Hokonas pakeis savo tėvą Haraldą V. 89 metų monarchas penktadienio rytą ramiai mirė Oslo ligoninėje.
Naujasis karalius prisieks antradienį 13 val. ir taip pat pasakys trumpą kalbą. Norvegijos visuomenė galės stebėti renginį tiesiogiai per televiziją.
Pasak parlamento, kalboje bus pabrėžta, kad monarcho galią riboja ir reglamentuoja Konstitucija.
Norvegija neberengia tradicinės karūnavimo ceremonijos. Haraldo tėvas Olavas V 1958 m. įvedė naują palaiminimo ceremoniją. Haraldas ir jo žmona karalienė Sonja jos laikėsi 1991 metais.
Panaši ceremonija numatoma ir šį kartą. Po palaiminimo tradiciškai leidžiamasi į kelionę po Norvegiją.
Remiantis nepatvirtintu žiniasklaidos pranešimu, šeštadienį Hokonas turėtų pasakyti savo pirmąją, kaip karaliaus, kalbą.
Kol kas karališkieji rūmai tik pareiškė, kad Hokono kalba, kurią jis pasakys pirmosiomis savo valdymo dienomis, bus tiesiogiai transliuojama Norvegijos žmonėms.
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