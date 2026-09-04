Apklausa: dauguma Vokietijos gyventojų laiko Rusiją grėsme

Apklausa atskleidė, kad gyventojai Vakarų ir Rytų Vokietijoje skirtingai žvelgia į Rusiją. 59 proc. žmonių Vakarų Vokietijos federalinėse žemėse nurodė, kad Rusijos grėsmė šalies saugumui yra didelė arba labai didelė. Tuo tarpu rytinėse žemėse tokios nuomonės buvo tik 42 proc. respondentų. 36 proc. vakarų vokiečių teigė, kad Rusijos grėsmė saugumui šalyje yra menka arba jos iš vis nėra. Tarp rytų vokiečių tokių buvo 47 proc.
„Infratest dimap“ atliktoje apklausoje dalyvavo 1 319 balsavimo teisę turinčių piliečių. Instituto teigimu, reprezentatyvios apklausos paklaida yra 2–3 procentiniai punktai.
Apklausa vyko nuo pirmadienio iki trečiadienio – antradienį Vokietijos vyriausybė apkaltino Rusiją dėl drono incidento Leipcigo/Halės oro uoste ir paskelbė apie sankcijas Maskvai. Kremlius neigia sąsajas su incidentu.
Rusija jau puspenktų metų kariauja prieš Ukrainą. Vokietija nuo karo pradžios teikia Ukrainai politinę ir karinę paramą.
Vokietijos paramą Ukrainai ginklais šiuo metu 39 proc. apklaustųjų laiko tinkama. 14 proc. teigė, kad ji nepakankama, o 42 proc. galvoja, kad ši parama per didelė. Pastarasis rodiklis yra didžiausias, kurį „Infratest dimap“ fiksavo nuo Ukrainos karo pradžios.
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