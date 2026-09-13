Apklausos: Švedijos rinkimuose pirmauja kairioji opozicija, kraštutinė dešinė praranda pozicijas

Viena didžiausių staigmenų tapo tai, kad prieš imigraciją nusiteikę Švedijos demokratai, į parlamentą patekę 2010 metais, pirmą kartą praranda rinkėjų paramą, rodo apklausos.
„Žinoma, šiek tiek nuvilia, kad šiose apklausose nebesame antra pagal dydį partija. Tačiau niekas dar nebaigta, situacija vis dar gali pasikeisti“, – naujienų agentūrai AFP sakė Švedijos demokratų parlamentarė Julia Kronlid (Julija Kronlid).
Pagrindinės centro kairiosios Socialdemokratų partijos rėmėjai pratrūko džiaugsmo šūksniais, kai rinkimų stebėjimo renginio ekranuose pasirodė balsavusiųjų apklausų rezultatai.
Viešojo transliuotojo SVT atliktoje apklausoje keturioms opozicinėms partijoms, vadovaujamoms socialdemokratų lyderės Magdalenos Andersson (Magdalenos Anderson), buvo prognozuojama 51,3 proc. balsų.
Tuo tarpu premjero Ulfo Kristerssono (Ulfo Kristersono) dešiniojo sparno aljansui, kuriam priklauso ir Švedijos demokratai, prognozuojama 46,8 proc. balsų.
Televizijos kanalo TV4 apklausa kairiesiems žadėjo 51,3 proc., o dešiniesiems – 47 proc. balsų.
Viltys valdyti
U. Kristerssonas ketverius metus vadovavo mažumos koalicijai, kurią rėmė Švedijos demokratai. Tai suteikė kraštutiniams dešiniesiems įtakos priimant sprendimus mainais už paramą parlamente.
Švedijos demokratai tikėjosi patekti į vyriausybę, jei rinkimus laimėtų dešinieji.
„Šaliai būtų tikrai sunku vėl grįžti prie ketverių socialdemokratų valdymo metų“, – AFP sakė Švedijos demokratų rėmėjas Bjornas Englenas.
Visos kampanijos metu viešosios nuomonės apklausos rodė užtikrintą kairiosios opozicijos persvarą, tačiau paskutinėmis dienomis prieš rinkimus šis atotrūkis sumažėjo iki minimumo.
Didelė rinkimų kampanijos dalis buvo skirta sveikatos apsaugai ir pagalbai sunkumų patiriantiems namų ūkiams susidoroti su kylančiomis kainomis.
M. Andersson buvo pirmoji moteris, vadovavusi Švedijos vyriausybei 2021–2022 metais. Jos partija valdė šią Skandinavijos šalį didžiąją XX amžiaus dalį ir išlieka didžiausia Švedijoje.
Socialdemokratai pažadėjo stiprinti gerovės valstybę ir padėti sunkumų patiriantiems namų ūkiams susidoroti su kylančiomis kainomis.
Papildomo žavesio rinkimų dienai suteikė grupės ABBA narys Benny Anderssonas (Benis Andersonas), pasirodęs partijos būstinėje Stokholme. Jis pakeitė populiarios dainos „Mamma Mia“ žodžius į „Mag-da-le-na!“.
„Padaryti Švediją vėl didžią“
Tuo tarpu kadenciją baigiantis ministras pirmininkas U. Kristerssonas pažadėjo sutelkti dėmesį į Švedijos žmonių kasdienio gyvenimo gerinimą, nes jo vyriausybės vykdoma griežta kova su organizuotu nusikalstamumu ir imigracija pradėjo duoti rezultatų.
Pastaraisiais metais organizuotų nusikalstamų grupuočių vykdomų mirtinų šaudymų ir sprogdinimų skaičius smarkiai sumažėjo, o prašymų suteikti prieglobstį skaičius pasiekė rekordiškai žemą lygį.
„Norime pasinaudoti naujomis ir daug geresnėmis prielaidomis, kad pagerintume paprastų žmonių gyvenimą (...) padarytume Švediją vėl didžią“, – prieš balsavimą AFP sakė U. Kristerssonas, pasiskolindamas JAV prezidento Donaldo Trumpo (Donaldo Trampo) firminį šūkį.
Per pastaruosius du dešimtmečius kraštutinių dešiniųjų lyderis Jimmie Akessonas (Džimis Okesonas) pakreipė neonacistinių šaknų turinčią partiją į politinį elitą.
„Švedija tampa saugesnė, geresnė ir labiau švediška“, – šeštadienį vykusiame rinkimų kampanijos mitinge, apsuptas melsvai geltonų plakatų su užrašu „Padarykime Švediją vėl Švedija“, sakė J. Akessonas.
Sekmadienį vienoje rinkimų apylinkėje 48 metų parduotuvės vadovė Linda Eriksson (Linda Erikson) AFP sakė besitikinti vyriausybės pasikeitimo.
„Tikėkimės, kad daug žmonių supras, jog turime pakeisti kursą (...), kad visi jaustųsi visuomenės dalimi“, – sakė ji.
Švedijos klimato aktyvistė Greta Thunberg (Greta Tunberg) paragino rinkėjus „balsuoti prieš Tido“, turėdama omenyje dešiniosios vyriausybės aljansą su kraštutiniais dešiniaisiais.
„Mūsų vyriausybėje neturi būti fašistų. Klimato teisingumas dabar!“ – rašė ji socialiniame tinkle „Instagram“.
Rinkėjas Tommy Strandas (Tomis Strandas) Stokholme AFP sakė atidavęs savo balsą už Žaliųjų partiją.
„Svarbiausia yra klimatas. Manau, kad galime net šiek tiek susiveržti diržus mūsų gerovės valstybėje, kad užsitikrintume ateitį“, – sakė 58 metų vyras.
Jei keturios opozicinės partijos gaus daugumą, vyriausybei suformuoti prireiks sunkių derybų, nes jos yra susiskaldžiusios ideologiškai.
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