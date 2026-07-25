Artėjant taifūnui „Noul“, Kinija evakuoja per trečdalį milijono žmonių

Kinijos nacionalinis meteorologijos centras pranešė, kad taifūnas sekmadienio rytą turėtų pasiekti krantą Guangdongo provincijos pakrantėje tarp Šendženo ir Haifengo.
Kinijos meteorologai šeštadienio vakarą paskelbė raudonąjį taifūno pavojaus lygį – aukščiausią šalies keturių lygių sistemoje.
Pasak meteorologijos centro, nuo šeštadienio nakties iki sekmadienio nakties kai kuriuose Guangdongo ir kaimyninių Hunano, Fudziano bei Dziangsi provincijų rajonuose numatomos smarkios liūtys.
Prognozuojama, kad taifūnui pasiekus krantą, jo maksimalus nuolatinis vėjo greitis sieks 151–173 kilometrus per valandą.
Guangdongo provincijoje evakuota daugiau nei 340 tūkst. žmonių, pranešė naujienų agentūra „Xinhua“.
Agentūra pridūrė, kad dvylikoje provincijos miestų, įskaitant Guangdžou, Donguaną ir Šantou, visiškai arba iš dalies sustabdyta „mokymosi, darbo, gamybos, verslo ir transporto“ veikla.
Valstybinis transliuotojas CCTV pranešė, kad sekmadienį provincijoje bus sustabdytas visas traukinių eismas, ir įspėjo apie didelę nelaimių grėsmę.
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