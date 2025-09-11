Artėjant „Zapad 2025“ Lenkija pasienyje su Rusija ir Baltarusija dislokuoja apie 40 tūkst. karių

Karių dislokavimas buvo tikėtinas, nes penktadienį Maskva ir Minskas pradeda bendras pratybas „Zapad 2025“.
Dalis pratybų vyks netoli Lenkijos sienos. Aktyvioji jų fazė prasideda penktadienį ir tęsis iki antradienio.
Po trečiadienio naktį, kai 19 Rusijos dronų pažeidė Lenkijos oro erdvę, bendros rusų ir baltarusių pratybos Varšuvos ir NATO bus stebimos dar atidžiau.
„Lenkija jau daug mėnesių ruošėsi pratyboms „Zapad 2025“, – transliuotojui „Polsat News“ sakė Lenkijos gynybos viceministras Cezary Tomczykas (Cezaris Tomčikas).
„Lenkijos kariuomenė surengė pratybas, kuriose dalyvavo daugiau nei 30 tūkst. Lenkijos karių, taip pat (vyksta) NATO sąjungininkų pajėgos, siekiant tinkamai reaguoti, – sakė jis. – Prisiminkime, kad „Zapad 2025“ yra puolamosios pratybos.“
Anksčiau ketvirtadienį Lenkija pareiškė, kad apriboja oro eismą rytinėje šalies dalyje.
Oro eismas Lenkijos pasienyje su Baltarusija ir Ukraina iki gruodžio 9 dienos bus uždarytas civiliniams skrydžiams, išskyrus retas išimtis, teigiama oro eismo kontrolės agentūros PAZP pranešime.
Ribojimai teritorijoje, pavadintoje „apribojimų zona EP R129“, įsigaliojo trečiadienio vakarą.
Pranešime teigiama, kad ši priemonė „įvedama siekiant užtikrinti nacionalinį saugumą“.
Agentūra teigė, kad skrydžiai apribojimų zonoje draudžiami nuo saulėtekio iki saulėlydžio, išskyrus pilotuojamus orlaivius, judančius pagal skrydžio planą su tinkamais atsakikliais ir palaikančius abipusį ryšį su oro eismo reguliavimo pareigūnais.
Taip pat numatytos išimtys kariniams orlaiviams ir kai kuriems specialiosios paskirties skrydžiams.
PAZP taip pat paskelbė, kad ribojimai netaikomi keleiviniams skrydžiams, mat šie lėktuvai skraido aukščiau nei nustatytoji maždaug 3 km nuo žemės zona. Ribojimų juostos plotis siekia 26–46 km į vakarus nuo pasienio, priklausomai nuo vietos.
