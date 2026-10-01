„Atsirado nauja valstybė“: Trumpo pasirašytame dokumente – absurdiška klaida

Dokumente po prezidento parašu netaisyklingai parašytas šalies pavadinimas. Jungtinės Valstijos angliškai – United States, tačiau dokumente parašyta Unites States.
Pirmasis rašybos klaidą, regis, pastebėjo „Bloomberg News“ korespondentas Davidas Gura.
Neaišku, kaip atsirado rašybos klaida ir ar ji bus įtraukta į Federalinį registrą – duomenų bazę, kurioje saugomi oficialūs prezidento veiksmai ir kiti vyriausybės dokumentai.
Į situaciją sureagavo ir rašytojas bei kūrybininkas Aidas Puklevičius, kuriam tokia klaida sukėlė keletą minčių.
„Kažkaip taip gavosi, kad tos šalies, kuriai vadovauja Donaldas Trumpas, pavadinimas šiame epochiniame dokumente buvo atspausdintas ne visai taip, kaip esam pratę.
Minčių kyla įvairių. Pirmoji, praleidom momentą, kaip pasaulio žemėlapyje atsirado nauja valstybė.
Antra mintis, dabar dažnas rašytojas specialiai palieka tekste klaidų, kad nieks negalvotų, kad tekstą vietoje jo / jos rašė koks „ChatGPT“ arba „Claude“.
Trečioji, raidė „s“ specialiai įkišta, kad prisimintumėm, jog nebe Artificial, o Super“, – feisbuke dėstė A. Puklevičius.
Primename, kad D. Trumpas yra pareiškęs, kad terminas dirbtinis intelektas skamba dirbtinai, ir nurodė JAV vyriausybėje vietoj jo vartoti terminą superintelektas.
A. Puklevičius taip pat pažymėjo, kad klaida galėjo būti padaryta skubant.
„Bet, žinoma, labai gali būti, per tą prakeiktą gyvenimo skubą tiesiog suvėlė dvi šalia klaviatūroje sėdinčias raides.
Ir vis tiek neapleidžia paskutinė mintis – o tai dabar šis popierius galioja, ar reikės vėl pasirašinėti?“ – retoriškai klausė jis.
Kaip skelbė „The Guardian“, D. Trumpas ir šeši DI bendrovių vadovai pasirašė dokumentą, kuriuo savanoriškai įsipareigojo saugiai plėtoti DI, reaguodami į kilusį susirūpinimą, kurį sukėlė pramonės lyderiai, perspėję, kad technologijos vystosi pernelyg greitai, kad būtų galima jas kontroliuoti.
D. Trumpas daugiausia atmetė susirūpinimą dėl DI keliamos grėsmės ir paragino įmones toliau plėtoti technologijas, kad JAV galėtų tapti pasauline lydere DI srityje. Net ir pasirašydamas šį susitarimą, JAV prezidentas gyrė DI vadovus už augimą.
Šeši susitarimą pasirašę vadovai yra Dario Amodei iš „Anthropic“, Elonas Muskas iš „SpaceXAI“, Gregas Brockmanas iš „OpenAI“, Jensenas Huangas iš „Nvidia“, Markas Zuckerbergas iš „Meta“ ir Sundaras Pichai iš „Google“.
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