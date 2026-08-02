Atsistatydino Armėnijos vyriausybė

Apie šį žingsnį ministras pirmininkas Nikolas Pašinianas paskelbė vaizdo kreipimesi.
„Pagal Konstitucijos 158 straipsnį vyriausybė atsistatydina naujai išrinktos Nacionalinės Asamblėjos pirmojo posėdžio dieną“, – sakė jis.
Pagal Armėnijos konstituciją, pasitraukianti vyriausybė toliau laikinai eina savo pareigas, kol bus suformuotas naujas kabinetas.
Vėliau Armėnijos prezidentas Vahagnas Chačaturianas pasirašė dekretą, kuriuo priėmė N. Pašiniano vadovaujamos vyriausybės atsistatydinimą.
Kadangi jo partija „Pilietinė sutartis“ laimėjo birželio mėnesį vykusius rinkimus, tikimasi, kad N. Pašinianas formuos naująją vyriausybę ir jai vadovaus.
Naujausi komentarai