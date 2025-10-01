Atsistatydino naujasis Prancūzijos premjeras

E. Macronas praėjusį mėnesį paskyrė S. Lecornu į šias pareigas, tačiau iš esmės nepakitusi kabineto sudėtis, kurią jis pristatė sekmadienio vakarą, sulaukė griežtos kritikos visame politiniame spektre.
Po šio pranešimo, euro kursas pirmadienį smuko daugiau nei 0,5 proc., nusileidęs žemiau 1,167 JAV dolerio ir pasiekęs žemiausią nuo rugsėjo 25 dienos lygį, rodo portalo „Trading Economics“ skelbiami duomenys.
Prancūzijos politika išgyvena suirutę nuo tada, kai prezidentas praėjusią vasarą žengė rizikingą žingsnį sušaukdamas pirmalaikius rinkimus, tikėdamasis sustiprinti savo valdžią. Šis žingsnis atsisuko prieš jį – parlamentas susiskaldė į konkuruojančius blokus.
Du tiesioginiai S. Lecornu pirmtakai, Francois Bayrou ir Michelis Barnier, buvo nuversti giliai susiskaldžiusiame parlamente kilus aklavietei dėl Prancūzijos biudžete numatytų taupymo priemonių.
Rugsėjo pradžioje E. Macronas, siekdamas sušvelninti gilėjančią politinę krizę, paskyrė 39 metų S. Lecornu septintuoju ministru pirmininku per visus savo darbo metus. Jis parėmė vieną artimiausių savo sąjungininkų, užuot pamėgindamas išplėsti vyriausybės patrauklumą visame politiniame spektre.
Pastarąsias tris savaites S. Lecornu surengė keletą konsultacijų su sąjungininkais centristais ir opozicijos lyderiais iš politinio spektro kairės ir dešinės, siekdamas parlamente susitarti dėl „nepuolimo pakto“, kad būtų galima priimti biudžetą.
Nė viena partija neturi pakankamai mandatų, kad galėtų valdyti savarankiškai.
Kelios kairiosios partijos, įskaitant žaliuosius, grasino šią savaitę inicijuoti balsavimą dėl nepasitikėjimo S. Lecornu.
