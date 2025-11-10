Atsistatydinusi vadovė: BBC naujienų skyrius nėra šališkas

Pasak naujienų agentūros AFP, buvo manoma, kad po vadovybės plačiai nuskambėjusio sprendimo atsistatydinti, pirmadienį BBC atsiprašys už netinkamą JAV prezidento kalbos sumontavimą ir teiginius, jog Donaldas Trumpas tiesiogiai paskatino Kapitolijaus šturmą.
Tačiau atsistatydinusi BBC naujienų skyriaus vadovė Deborah Turness stojo ginti transliuotojo žurnalistus.
„Norėčiau labai aiškiai pasakyti, kad BBC naujienų skyrius nėra instituciniu požiūriu šališkas. Būtent todėl jis laikomas patikimiausiu naujienų šaltiniu pasaulyje“, – žurnalistams sakė D. Turness prie BBC būstinės Londone.
Po šių žodžių buvusiai BBC naujienų skyriaus vadovei nuskambėjo gausūs aplodismentai, praneša BBC.
Ji kartu su BBC generaliniu direktoriumi Timu Davie iš pareigų pasitraukė sekmadienį.
D. Turness taip pat sureagavo į D. Trumpo pasisakymą savaitgalį, kuriame šis pažėrė kaltinimų esą korumpuotiems žurnalistams.
„Be abejo, kad mūsų žurnalistai nėra korumpuoti. Mūsų žurnalistai yra darbštūs žmonės, siekiantys nešališkumo, ir aš ginsiu jų žurnalistikos (profesionalumą – ELTA)“, – kalbėjo D. Turness, kurią cituoja BBC.
Buvusi BBC naujienų skyriaus vadovė buvo paklausta apie klaidas dokumentikoje apie D. Trumpą ir antisemitizmo bei moterų teisių atžvilgiu ir kodėl jos nebuvo išspręstos.
„Esu tikra, kad ta istorija dar iškils į dienos šviesą“, – trumpai atsakė D. Turness.
Anksčiau šiais metais BBC keletą kartų atsiprašė už „rimtus trūkumus“ kitame dokumentiniame filme „Gaza: kaip išgyventi karo zonoje“, transliuotame vasario mėnesį. Spalį BBC sutiko su Jungtinės Karalystės žiniasklaidos priežiūros institucijos sankcija už „iš esmės klaidinančią“ vaizdo medžiagą, kurioje rodomas apie įvykius pasakojantis vaikas, kuris, kaip vėliau paaiškėjo, yra buvusio grupuotės „Hamas“ žemės ūkio ministro pavaduotojo sūnus.
Transliuotojas BBC yra finansuojamas iš vadinamojo licencijos mokesčio, kurį moka kiekvienas žiūrintis tiesiogines televizijos transliacijas Jungtinėje Karalystėje.
Skandalo ištakos
ELTA primena, kad vadovus atsistatydinti privertęs skandalas kilo po kaltinimų, esą BBC laidoje „Panorama“ dokumentinis filmas apie dabartinį JAV prezidentą buvo klaidinamai sumontuotas.
Praėjusią savaitę laikraštis „Daily Telegraph“ paskelbė straipsnį, kuriame teigiama, kad susirūpinimą dėl šio atvejo pirmą kartą dar šią vasarą išreiškė buvęs BBC redakcinių standartų komiteto išorės patarėjas.
Kritika kilo dėl ištraukų, sumontuotų iš 2021 m. sausio 6 d. D. Trumpo pasakytos kalbos fragmentų. Šios kalbos pagrindu jis buvo apkaltintas kurstant minią šturmuoti Kapitolijų, kad išlaikytų valdžią, nepaisant pralaimėjimo prezidento rinkimuose 2020 m. lapkritį.
BBC sumontuotos iškarpos sudarė įspūdį, kad D. Trumpas savo rėmėjams sakė pats su jais eisiąs į Kapitolijų ir ragino kovoti iš visų jėgų.
Tačiau neredaguotame klipe dabartinis JAV prezidentas ragino auditoriją eiti su juo, pridurdamas, kad „mes palaikysime mūsų drąsius senatorius, kongresmenus ir moteris“.
Tuo metu D. Trumpas vis dar ginčijo prezidento Joe Bideno pergalę rinkimuose, po kurios respublikonų lyderiui teko palikti Baltuosius rūmus po pirmosios kadencijos.
Šis montažas buvo įtrauktas į dokumentinį filmą „Trumpas: antroji galimybė?“, kurį BBC transliavo likus savaitei iki praėjusių metų JAV prezidento rinkimų.
Kalba apie spaudimą BBC
Nors kai kurie kritikai šiuos atsistatydinimus vertina kaip ilgai lauktą atpildą kadaise mylėtai valstybinei institucijai, kiti juos laiko dešiniųjų pažiūrų kritikų ir JAV spaudimo rezultatu.
Buvęs konservatorių premjeras Borisas Johnsonas pagrasino nustoti mokėti BBC licencijos mokestį, o dabartinė partijos lyderė Kemi Badenoch pasveikino sprendimus atsistatydinti po, pasak jos, visos virtinės rimtų nesėkmių.
Tačiau Liberalų demokratų partijos lyderis Edas Davey ragino ministrą pirmininką Keirą Starmerį pasakyti D. Trumpui „nekišti nagų“ prie BBC.
„Lengva suprasti, kodėl Trumpas nori sunaikinti naujienų šaltinį, kuris yra numeris vienas pasaulyje. Negalime jam to leisti“, – sakė E. Davey.
