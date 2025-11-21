 JAV reguliavimo institucija atlieka tyrimą BBC atžvilgiu dėl klaidinančio Trumpo kalbos montažo

2025-11-21 00:04
Lina Linkevičiūtė (AFP)

BBC ketvirtadienį pranešė, kad gavo laišką, kuriame britų transliuotojas buvo informuotas, jog JAV ryšių reguliavimo institucija atlieka tyrimą jo atžvilgiu.

BBC praėjusią savaitę atsiprašė už kalbos montažą, kuris sudarė įspūdį, kad JAV prezidentas Donaldas Trumpas prieš jo rėmėjų išpuolius JAV Kapitolijuje 2021 m. sausio 6 d. ragino imtis „smurtinių veiksmų“. Baltųjų rūmų šeimininkas dėl šio incidento pagrasino iškelti 5 mlrd. dolerių (apie 4,3 mlrd. eurų) vertės ieškinį.

Laiške, adresuotame BBC ir dar dviem Amerikos transliuotojams, Federalinės ryšių komisijos (FCC) pirmininkas Brendanas Carras pareiškė, kad kreipiasi „norėdamas išsiaiškinti, ar klaidinančiu ir apgaulingu BBC elgesiu nebuvo pažeistos kokios nors FCC taisyklės“. B. Carras šiame laiške, su kuriuo susipažino naujienų agentūra AFP, parašė, kad BBC laidoje „Panorama“ buvo sujungti vaizdo įrašai, kuriuos skyrė 54 minutės.

„Taip BBC laidoje vaizduojama, kad prezidentas D. Trumpas pasako sakinį, kurio jis iš tiesų niekada neištarė“, – tvirtino B. Carras. Jis nurodė, kad tai, regis, atitinka „iš esmės klaidingo ir žalingo teiginio paskelbimo apibrėžimą“.

Šį mėnesį dėl kilusio skandalo atsistatydino BBC generalinis direktorius Timas Davie ir dar viena aukšta pareigūnė.

„Nors BBC atsiprašė už savo sprendimą, pareikšdamas, kad laida sudarė, kaip jis dabar jau pripažįsta, „klaidingą įspūdį“, vis dar yra susirūpinimą keliančių klausimų“, – laiške pridūrė B. Carras. Jis paprašė informuoti, ar BBC pasidalino sumontuotų komentarų vaizdo ar garso įrašais su televizijos kanalu PBS arba radijo stotimi NPR Jungtinėse Amerikos Valstijose.

D. Trumpo teisininkų komanda pareiškė, kad montažas sudarė „klaidingą, šmeižikišką, piktavališką, menkinantį ir kurstantį“ įspūdį apie tai, ką jis pasakė savo kalboje prie Baltųjų rūmų.

BBC atstovas atsisakė pakomentuoti JAV reguliavimo institucijos veiksmus, tačiau patvirtino, kad laiškas buvo gautas.

 

 

